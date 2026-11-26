谷愛凌在奧地利訓練中不幸受傷肩膀脫臼，圖為她日前出席勞倫斯世界體育獎頒獎典禮。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 谷愛凌在奧地利訓練受傷導致肩膀脫臼，目前仍待醫生判斷，並坦言參加12月雲頂世界杯站的可能性較小。

谷愛凌 11月25日在微博 發文指出，自己在奧地利訓練途中肩膀脫臼，目前仍在等待醫生判斷，但參加雲頂世界杯站的可能性較小，並對已購票或安排行程到場加油的粉絲致歉。

觀察者網報導，國際雪聯自由式滑雪和單板滑雪U型場地世界杯將於12月6日至13日在河北張家口崇禮雲頂滑雪公園登場，雲頂滑雪公園日前公布出戰陣容，除谷愛凌外，還包括佐伊・阿特金、平野步夢、亞歷克斯・費雷拉等世界名將，以及中國選手張可欣、周苡竹等人。

谷愛凌自北京2022年冬奧會起便多次在雲頂賽道登頂，2025年12月更在該站奪下三連冠，展現自由式滑雪U型場地項目的統治力；周苡竹去年則在雲頂The Snow League賽場奪冠，擊敗日本名將小野光希摘下中國選手在該項賽事的歷史首金。

谷愛凌在微博表示，「前幾天在奧地利訓練中不幸受傷肩膀脫臼。 開車路程一小時後到達醫院，立刻拍片子正骨位。我還在等待醫生的判斷，但目前能參加雲頂世界杯站比賽的可能性較小。很抱歉讓已經購票或安排好行程、準備到現場為我加油的朋友們失望了。」

谷愛凌在微博發文，稱自己在奧地利訓練途中肩膀脫臼。(取材自微博)