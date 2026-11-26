最新研究發現，睡眠不足5小時者，罹患巴金森氏症候群、嚴重感染、心臟衰竭及頻繁跌倒等風險明顯上升；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 中國研究追蹤近9.6萬名中老年人近9年，發現每晚睡6至8小時最有利健康，過短或過長都會提高多種疾病風險，規律作息也同樣關鍵。

每天究竟睡多久最健康？睡眠不足容易影響身體健康，但睡得太久也未必是好事。中國北京大學與首都醫科大學研究團隊針對近9.6萬名中老年人進行長達近9年的追蹤研究，發現睡眠時間與疾病風險呈現U型曲線，並找出69種疾病發病風險最低的睡眠時間區間。

據人民日報健康客戶端報導，這項今年9月發表於「公共科學圖書館‧醫學」（PLOS Medicine）的研究顯示，在86種與睡眠時間顯著相關的疾病中，有69種疾病的最低發病風險落在每晚睡眠6至8小時的區間。

與每晚睡6至8小時的人相比，睡眠不足5小時者，罹患巴金森氏症候群、嚴重感染、心臟衰竭及頻繁跌倒等風險明顯上升；每天睡眠超過8小時者，重度憂鬱症等多種疾病的風險也顯著增加。

從延緩老化、維持代謝健康、預防失智等不同角度來看，多項研究也發現，最佳睡眠時間雖略有差異，但大多落在6至8小時之間。

延緩老化：6.4至7.8小時

今年5月刊登於「自然」期刊的一項近50萬人研究顯示，與每晚睡6至8小時者相比，睡眠不足6小時者死亡風險高出50%，超過8小時者則增加40%。

維持代謝健康：約7.3小時

今年3月發表於「英國醫學期刊」子刊的研究指出，成年人工作日睡眠時間過長或過短，都不利於代謝健康。

預防身體衰弱：約7.1小時

今年9月發表於「自然」子刊的研究發現，睡眠時間在7.1小時左右，身體衰弱風險最低。

保護心血管：7至8小時

2023年一項涉及40萬人的研究顯示，與每天睡7至8小時者相比，每天睡眠不超過5小時者，腦出血及主要冠狀動脈事件風險分別增加19%、23%；每天睡10小時以上者，則分別增加23%、22%。

預防失智：6.5至7.5小時

2024年發表於「中國全科醫學」的研究指出，每天睡眠不超過6小時或達8小時以上，均與較高的老年失智症發病風險有關。

除了睡眠時間，維持規律作息也相當重要。2023年發表於「睡眠健康」期刊的研究顯示，與睡眠習慣穩定者相比，入睡時間波動較大、工作日與周末睡眠差異較大者，生物年齡增加了9個月。

報導也提出五項改善睡眠品質的建議：

一、睡前放鬆心情，透過緩慢的腹式呼吸減輕入睡焦慮。

二、睡前30分鐘至1小時減少使用手機，可改為閱讀或聆聽舒緩的白噪音。

三、睡前1小時以約攝氏40度的溫水沐浴或泡腳，藉由體溫回落幫助入睡。

四、保持臥室昏暗、安靜，室溫以攝氏18至22度為宜。

五、循序漸進調整作息，每2至5天將睡眠時間提前15至30分鐘，逐步建立規律的睡眠習慣。