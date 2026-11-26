俄羅斯總統普亭赴深圳出席APEC會議期間，對當地潮粵菜情有獨鍾。圖為11月18日晚出席APEC晚宴。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭赴深圳出席APEC期間愛上潮粵菜，連續點用滷水豬腳、豬耳朵等料理，還將餐點打包帶上飛機，並對酒店服務表達滿意。

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）赴深圳出席亞太經合會（APEC ）會議期間，對當地潮粵菜情有獨鍾，不僅連續兩天點用滷水豬腳、豬耳朵等料理，離開前還特地將美食打包帶上飛機。酒店廚師透露，工作人員每次收餐時，都發現盤子吃得非常乾淨。

據深視新聞報導，普亭此次下榻深圳康萊德酒店，酒店原先並未預料他會選擇中式料理，直到隨行團隊轉達「總統喜歡中國菜」的需求後，廚房團隊才結合廣東地方特色調整菜單，最終由酒店全程負責俄羅斯代表團的每日餐食。

其中，鮮沙薑焗閩東大黃魚是普亭點名要吃的料理，玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅、紅燒牛坑腩等菜色也登上餐桌。

酒店中餐行政總廚歐國清透露：「我們做的滷水豬腳、豬耳朵，味道非常好。總統先生吃完之後第二天又特意點了。」

除了滷味，閩東大黃魚、玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅也是普亭反覆點用的菜色，最後還打包上了飛機。

歐國清也分享，工作人員每餐收拾餐具時，都發現盤子吃得非常乾淨，俄羅斯代表團隨行人員更直接向酒店回饋：「總統先生非常喜歡吃這裡的潮粵菜。」

除了對餐點讚不絕口，普亭離開酒店前還留下親筆簽名，並以簡單中文表達謝意。

酒店總經理卡特回憶：「總統先生身邊有翻譯，他自己本身可以說簡單的中文。他說『謝謝酒店周到的服務』，並表示整個代表團對我們服務和設施非常滿意。」

俄羅斯總統團隊離店時，也特別留下伏特加等俄羅斯特產作為回贈。酒店餐飲部主管表示，經過兩天相處，總統團隊的隨行人員對酒店相當信任。

據了解，普亭此次入住的康萊德套房並未開放網路平台預訂。卡特指出，這類套房不僅是一項商品，更代表酒店是否具備接待國家元首、重要政客及商界領袖的能力。

普亭此行除了對深圳美食留下好印象，也在APEC工商領導人峰會期間盛讚深圳，形容這是一個蓬勃發展、非常美麗的地方，堪稱中國經濟發展成就的象徵。

他表示，深圳過去居住人口並不多，如今已成為中國特大城市之一，「我們也樂見其成，也希望模仿這方面的成就」。