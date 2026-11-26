李先生(右)和長相酷似張雪的車主(左)。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 湖北應城一名車主因外貌與聲音都神似張雪而在網路爆紅，張雪本人也親自留言互動，讓這段收車影片迅速引發大量討論。

湖北孝感應城一名男子近日因外貌酷似「張雪機車 」創始人張雪，在網路意外暴紅，甚至被網友封為「張雪弟弟張雷」，還有人認為兩人連說話聲音都十分相似。張雪本人也親自到留言區互動，笑稱「我都以為這是我」。不過，當事人透露，自己年輕時常被說長得像歌手林俊傑，沒想到如今卻因神似張雪受到關注。

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據封面新聞報導，一名二手車 商博主李先生近日在社交平台發布收車視頻，畫面中的湖北應城車主因外貌與張雪相似，引發網友熱議。截至24日，視頻評論數已突破1.8萬則。

網友紛紛留言詢問男子是否為張雪的兄弟，還有人戲稱他是「張雪弟弟張雷」；除了五官相似，也有人認為兩人的聲音如出一轍。「張雪機車湖北孝感店」官方帳號也留言調侃，稱在應城發現張雪失散的兄弟，張雪本人更親自留言：「我都以為這是我。」

李先生表示，這名應城車主21日主動聯繫他出售愛車，雙方見面洽談後，他收購了一輛2023款國潮冠軍版哈弗H6。由於收購報價相對較高，他便邀請車主入鏡協助宣傳，沒想到視頻意外暴紅。

李先生說，當天忙著談價格，根本沒注意車主長得像張雪，直到網友大量留言提醒，重新觀看視頻後才發現兩人確實神似。

據報導，李先生23日應網友要求上門回訪，還與車主一起到菜市場採買、聚餐聊天。據李先生描述，車主年約30多歲，是普通上班族，個性憨厚隨和。

車主透露，年輕時外貌清秀，經常被人說像林俊傑，後來隨著年紀增長身形發福，加上長期戶外釣魚曬黑，外貌逐漸改變，沒想到如今竟與張雪撞臉。對於突然走紅，他本人也感到意外，態度相當平和。

張雪本人親自下場互動。(取材自封面新聞)