前央視名嘴郎永淳談11年前離職 「常請假會帶來麻煩」
郎永淳首談2015年底離開央視原因，坦言因妻子罹癌需陪伴與照顧而頻繁請假，最終選擇離職；如今他轉做直播，也分享抗癌與保險觀念。
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郎永淳首談2015年底離開央視原因，坦言因妻子罹癌需陪伴與照顧而頻繁請假，最終選擇離職；如今他轉做直播，也分享抗癌與保險觀念。
前央視新聞聯播主播郎永淳日前首度談及2015年底離職原因，透露妻子吳萍2010年確診乳腺癌、2012年癌細胞轉移至肝臟，2013年赴美治療後，夫妻長期分隔兩地。由於妻子需要照顧，他頻繁請假探望，考量不想長期增加單位負擔，最終決定離開央視。如今他轉戰直播，每天開播六小時，為避開頭部主播的競爭，選擇清晨6時45分開播。
據極目新聞報導，鳳凰網「旅途」節目25日發布對郎永淳的專訪，他在訪問中回顧妻子抗癌經歷，也首度詳細說明離職考量。
郎永淳1971年出生於徐州，1995年進入中央電視台，2011年與歐陽夏丹搭檔主持「新聞聯播」。2010年，妻子吳萍確診乳腺癌，當時42歲的她接受手術及四期化療。2012年，檢查發現癌細胞轉移至肝臟。
2013年7月，吳萍赴美治療，兒子也隨母親到美國求學，郎永淳則留在中國工作，夫妻開始分隔兩地。郎永淳透露，美國醫療費用昂貴，預約醫生、診療15分鐘便需800美元(約5333元人民幣)，且沒有醫療保險，檢查費用也須自付。後來吳萍經醫師建議，免費參加新藥研究計畫，治療一年後，檢查發現肝臟病灶已無活性。
郎永淳坦言，妻子生病後，夫妻見面並不容易，病人不宜奔波，自己請假也會造成單位困擾。他考慮領導是否應該一再批准請假，認為不能長期給單位帶來麻煩，因此2015年12月31日獲准離職，轉換生活方式，也希望尋找第二份事業。
如今郎永淳每天直播六小時，為避開其他頭部主播的競爭，選擇清晨6時45分開播。他認為，直播比過去播新聞更具挑戰，不僅要即時面對網友情緒，也需要互動。
經歷妻子罹癌後，他也開始重視保險，十多年來每年為自己投保，並在直播間提醒民眾提早做好保障規畫，希望大家不要重走他們曾經走過的路。
他表示，妻子吳萍罹癌後需長期治療與陪伴，自己頻繁請假會增加單位負擔，考量不能長期影響工作，因此在2015年底決定離開央視。 吳萍2010年確診乳腺癌，接受手術與4期化療；2012年又發現癌細胞轉移至肝臟，2013年赴美治療，後來參與新藥研究計畫後病灶改善。 離開央視後，他轉戰直播，每天播出約6小時，並選在清晨6時45分開播避開競爭；他也開始重視保險，常提醒民眾及早做好保障規畫。
精華 FAQ
他表示，妻子吳萍罹癌後需長期治療與陪伴，自己頻繁請假會增加單位負擔，考量不能長期影響工作，因此在2015年底決定離開央視。
吳萍2010年確診乳腺癌，接受手術與4期化療；2012年又發現癌細胞轉移至肝臟，2013年赴美治療，後來參與新藥研究計畫後病灶改善。
離開央視後，他轉戰直播，每天播出約6小時，並選在清晨6時45分開播避開競爭；他也開始重視保險，常提醒民眾及早做好保障規畫。
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