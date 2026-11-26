前央視名嘴郎永淳表示，離職是因為妻子罹患癌症。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 郎永淳首談2015年底離開央視原因，坦言因妻子罹癌需陪伴與照顧而頻繁請假，最終選擇離職；如今他轉做直播，也分享抗癌與保險觀念。

前央視新聞聯播主播郎永淳日前首度談及2015年底離職原因，透露妻子吳萍2010年確診乳腺癌、2012年癌細胞 轉移至肝臟，2013年赴美治療後，夫妻長期分隔兩地。由於妻子需要照顧，他頻繁請假探望，考量不想長期增加單位負擔，最終決定離開央視。如今他轉戰直播，每天開播六小時，為避開頭部主播的競爭，選擇清晨6時45分開播。

據極目新聞報導，鳳凰網「旅途」節目25日發布對郎永淳的專訪，他在訪問中回顧妻子抗癌經歷，也首度詳細說明離職考量。

郎永淳1971年出生於徐州，1995年進入中央電視台，2011年與歐陽夏丹搭檔主持「新聞聯播」。2010年，妻子吳萍確診乳腺癌，當時42歲的她接受手術及四期化療。2012年，檢查發現癌細胞轉移至肝臟。

2013年7月，吳萍赴美治療，兒子也隨母親到美國求學，郎永淳則留在中國工作，夫妻開始分隔兩地。郎永淳透露，美國醫療費用昂貴，預約醫生、診療15分鐘便需800美元(約5333元人民幣)，且沒有醫療保險，檢查費用也須自付。後來吳萍經醫師建議，免費參加新藥研究計畫，治療一年後，檢查發現肝臟病灶已無活性。

郎永淳坦言，妻子生病後，夫妻見面並不容易，病人不宜奔波，自己請假也會造成單位困擾。他考慮領導是否應該一再批准請假，認為不能長期給單位帶來麻煩，因此2015年12月31日獲准離職，轉換生活方式，也希望尋找第二份事業。

如今郎永淳每天直播六小時，為避開其他頭部主播的競爭，選擇清晨6時45分開播。他認為，直播比過去播新聞更具挑戰，不僅要即時面對網友情緒，也需要互動。

經歷妻子罹癌後，他也開始重視保險，十多年來每年為自己投保，並在直播間提醒民眾提早做好保障規畫，希望大家不要重走他們曾經走過的路。