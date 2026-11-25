2004年湖北高考文科第一名石松在視頻中，自述如今40歲卻是月光族。(取材自都市快報)

AI摘要 文章摘要整理： 高考狀元石松雖有北大與港中大學歷，卻因收入偏低、房貸壓力與自卑感受困擾，感情與事業都不順，轉戰自媒體後仍未翻身。

2004年湖北高考 文科第一名石松，從北京大學 本科、香港 中文大學碩士畢業，曾以為前途一片光明，如今40歲卻月入難以應付生活開銷，房貸每月4000多元人民幣(約600美元)，月底僅剩300多元，四次相親也因自卑而告吹。他坦言，北大同窗年入100萬元者不在少數，彼此收入落差太大，近期轉戰自媒體、直播，卻苦熬一個月仍未見起色，引發網友熱議。

據都市快報橙柿互動報導，石松近日在社交平台發布視頻，分享求學及工作經歷。據武漢晚報2004年6月26日報導，當年湖北高考文科最高分為沙市中學石松，考取658分。

石松自述，本科就讀北京大學，之後花30萬元攻讀香港中文大學碩士，當時曾認為前途一片光明。但北大畢業後，他找到一份月薪2000元的工作，一做一年多。如今每月房貸超過4000元，扣除生活開銷只剩300多元，買不起車，手機用了好幾年，也捨不得與同學聚餐。

感情方面，石松透露曾相親四次，全都失敗。其中一次雙方互有好感，但得知女方收入是自己的好幾倍，且有房有車、經營事務所後，他因自卑認為配不上對方，最終主動斷絕聯繫。

石松表示，北大同窗多數發展順利，年薪五、六十萬元者不少，專業好的年入100萬元也不罕見，讓他感受到巨大落差。他也坦言，長期承受壓力與焦慮，甚至覺得自己一事無成。

去年起，老闆安排人協助經營自媒體帳號，但多批團隊更換後仍無成效。最近一名曾協助打造2000多萬粉絲帳號的資深營運人員，建議他整理學習方法、錄製課程並練習直播，希望讓普通家庭也能取得優質教育資源。不過一個月過去，帳號仍沒有起色。

視頻引發網友討論，有人質疑他除了北大學歷之外缺乏其他成就，也有人分享清華畢業後送外賣的經歷。另有網友建議他參考其他教育類創作者，透過分享教學經驗累積流量，再藉直播變現。