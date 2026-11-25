該網紅家中懸掛一幅畫作，有網友稱「該畫與故宮館藏的范曾『鍾馗策驥圖』高度吻合」。（取材自抖音）

AI摘要 文章摘要整理： 中國網紅豪宅影片中的鍾馗畫作被指像故宮名畫，引發炫富與真偽爭議；故宮否認館藏有該作，抖音則稱封禁與畫作無關。

中國短影音網紅「小菠蘿和舵舵」近日發布一段少女跳舞影片，背景中一幅懸掛在豪宅 客廳的畫作，被網友指與故宮 博物院所藏范曾作品「鍾馗策驥圖」高度相似，引發「豪宅私藏故宮名畫」的討論。故宮博物院回應，館藏中並無這幅作品；抖音 平台則澄清，該帳號遭禁止發布作品，與畫作真偽或炫富無關，而是其他影片涉及未成年人性化著裝，違反平台規定。

澎湃新聞報導，「小菠蘿和舵舵」發布的影片中，一名少女在家中跳舞，畫面可見客廳挑高兩層，樓梯上方懸掛一幅紅袍鍾馗騎白馬的畫作。由於畫作外觀與范曾的「鍾馗策驥圖」相似，有網友認為兩者高度吻合，甚至留言稱畫作「比故宮館藏原作還好」。

影片受到關注後，網友也將焦點放在拍攝地點的居家環境。由於客廳空間寬敞、裝潢氣派，評論區出現「廁所都比我家客廳大」等留言，也有人調侃：「誰看看家裡的東西是不是故宮一件、我一件。」相關討論持續發酵，影片累積約1.7萬個讚。

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隨著畫作引發熱議，該網紅帳號一度顯示「被禁止發布作品」，網路上因而出現帳號是否因炫富或畫作真偽問題遭到處置的猜測。

對於畫作來源，澎湃新聞向故宮博物院文物管理處查詢，相關人員表示，故宮並無「鍾馗策驥圖」這件藏品。故宮館藏文物均登錄在官方「藏品總目」資料庫，經工作人員比對核查，范曾過去捐贈給故宮的10件作品中，包含「老子出關」等作品，但並沒有「鍾馗策驥圖」。

至於帳號遭限制發布作品的原因，抖音平台表示，該網紅遭封禁與影片中引發討論的畫作、是否炫富等因素無關。平台查核發現，該帳號其他影片存在未成年人性化著裝問題，觸及未成年人保護相關規範，因此遭到處置。

換言之，網友熱議的畫作並非平台封禁帳號的原因，相關處置是針對其他影片的內容，而非豪宅背景或畫作真偽。

這起事件從少女跳舞影片中的背景畫作引發討論，進一步延伸至故宮館藏查證及短影音平台內容管理。故宮已否認收藏「鍾馗策驥圖」，抖音也說明帳號遭限制發布作品的原因，兩項爭議分別涉及藏品查證與未成年人影片內容規範。