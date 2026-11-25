樓棟粉刷前。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江紹興一名女業主因看不慣對面樓棟外牆老舊，自費7.3萬元幫9棟腰線粉刷翻新，引發社區住戶讚賞與爭議並存。

隔壁棟外牆腰線破舊看不順眼，女業主竟自掏腰包7.3萬元幫整棟刷漆翻新。浙江紹興柯橋區世茂名流小區一名沈女士日前出資粉刷9棟外立面腰線，引發外界點讚與反對的兩極議論；業委會擬撰寫感謝信向全體業主通報，卻遭沈女士婉言謝絕，不願過多宣揚。

事情發生在柯橋區世茂名流小區。這是一處屋齡較長的老社區，近年不少樓棟已完成修繕、面貌一新，但9棟一側外立面的腰線仍老舊泛黃、汙漬斑駁。

瀟湘晨報報導，該腰線只影響外觀，不涉及房屋結構安全與基本使用功能，屬於純美化項目。依規定，若要動用公共維修基金，須經該棟多數業主同意，但9棟業主意見不一，始終未能形成共識。

此時，住在對面樓棟的沈女士決定全額出資，對整片腰線全面粉刷修復，花費7.3萬元(約10953美元)。粉刷完成後，外牆煥然一新。小區業委會為此寫了感謝信，打算向全體業主通報這件事，但沈女士婉拒，不願過度宣揚。

沈女士為何要為不是自己居住的樓棟出錢？1所在的鑒湖園社區工作人員23日說，沈女士家正對著9棟，「她覺得不美觀，就出錢去修了」，詳情須向物業查詢。

小區物業工作人員向記者表示，2025年小區多個樓棟已完成內部和外觀更新，部分樓棟因需動用該棟業主繳納的維修基金、須取得多數業主同意而未實施。這次沈女士出資粉刷9棟腰線，是因為房子正對該樓棟，「她看了覺得破破爛爛的，不舒服不美觀」。

物業人員說，沈女士自己所在樓棟的腰線已翻新，她只粉刷了視線所及的這一棟；附近其他未翻新的樓棟，並不在她家視野範圍內。此外，沈女士此前也曾出資為所住樓棟老舊的大門重新刷漆。

樓棟粉刷後。（取材自瀟湘晨報）