躺出37小時24分紀錄 包頭睡眠大賽4人平分6000元
內蒙古包頭高新區第四屆深度睡眠大賽落幕，4名選手以37小時24分並列冠軍，平分6000元獎金與多項贊助禮品，參賽規則也相當特別。
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內蒙古包頭高新區第四屆深度睡眠大賽落幕，4名選手以37小時24分並列冠軍，平分6000元獎金與多項贊助禮品，參賽規則也相當特別。
躺著也能拚出37小時24分鐘破紀錄，內蒙古包頭高新區第四屆深度睡眠大賽落幕，4名選手一路撐到最後，因短時間內無法分出勝負，經協商後平分前三名合計6000元獎金(約900美元)，每人各獲1500元獎金及品牌方贊助的大豆被、乳膠枕等伴手禮。
極目新聞報導，該賽事由商場舉辦，主辦方在現場鋪設近百張床墊，每張可躺兩名人員，總計近200人參賽，最終4人堅持37小時24分鐘，打破去年冠軍33小時35分的紀錄。
活動執行方工作人員一凡表示，今年大家都很拚，很多報名者都是年輕人，活動初衷是希望大家參與放鬆休息，沒想到參賽人員能堅持這麼久，結果超出了預期。
根據比賽規則，參賽人員年齡僅限16歲至55歲，可自行攜帶枕頭、靠墊、被子等床上用品，比賽期間可脫鞋、躺著玩手機、吃東西喝水、看書、聊天或睡覺，但不得坐立、離開床墊和上廁所，現場並設抬胳膊、抬腿等互動遊戲環節淘汰動作不標準或無法堅持者。
22日下午比賽持續近30小時仍有70餘名參賽人員，至23日凌晨，剩三名00後女性與一名中年男性，其中一名去年也曾參賽的選手表示，自己撐了31小時28分，因上廁所被淘汰，他指出，「22日早起睜開眼就沒有喝水，確實堅持不住，現場氛圍很好，比賽很有趣。」此外，前10名參賽人員還獲贈洗浴門票、蛋糕和火鍋消費券等獎品。
共有4名選手一路撐到最後，因短時間內無法分出勝負，主辦方協商後將前三名合計6000元獎金平分，每人可拿1500元，另有大豆被、乳膠枕等贊助禮品。 最終有4人撐到37小時24分，成功打破去年冠軍33小時35分的紀錄。主辦方原本希望活動以放鬆休息為主，沒想到參賽者競爭激烈、表現遠超預期。 選手可脫鞋躺著玩手機、吃東西喝水、看書、聊天或睡覺，但不能坐立、離開床墊或上廁所。現場還設有抬胳膊、抬腿等互動關卡，動作不標準或撐不住者會被淘汰。
精華 FAQ
共有4名選手一路撐到最後，因短時間內無法分出勝負，主辦方協商後將前三名合計6000元獎金平分，每人可拿1500元，另有大豆被、乳膠枕等贊助禮品。
最終有4人撐到37小時24分，成功打破去年冠軍33小時35分的紀錄。主辦方原本希望活動以放鬆休息為主，沒想到參賽者競爭激烈、表現遠超預期。
選手可脫鞋躺著玩手機、吃東西喝水、看書、聊天或睡覺，但不能坐立、離開床墊或上廁所。現場還設有抬胳膊、抬腿等互動關卡，動作不標準或撐不住者會被淘汰。
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