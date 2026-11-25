參賽人員被要求舉手和擡腿。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 內蒙古包頭高新區第四屆深度睡眠大賽落幕，4名選手以37小時24分並列冠軍，平分6000元獎金與多項贊助禮品，參賽規則也相當特別。

躺著也能拚出37小時24分鐘破紀錄，內蒙古包頭高新區第四屆深度睡眠大賽落幕，4名選手一路撐到最後，因短時間內無法分出勝負，經協商後平分前三名合計6000元獎金(約900美元)，每人各獲1500元獎金及品牌方贊助的大豆被、乳膠枕等伴手禮。

極目新聞報導，該賽事由商場舉辦，主辦方在現場鋪設近百張床墊，每張可躺兩名人員，總計近200人參賽，最終4人堅持37小時24分鐘，打破去年冠軍33小時35分的紀錄。

活動執行方工作人員一凡表示，今年大家都很拚，很多報名者都是年輕人，活動初衷是希望大家參與放鬆休息，沒想到參賽人員能堅持這麼久，結果超出了預期。

根據比賽規則，參賽人員年齡僅限16歲至55歲，可自行攜帶枕頭、靠墊、被子等床上用品，比賽期間可脫鞋、躺著玩手機、吃東西喝水、看書、聊天或睡覺，但不得坐立、離開床墊和上廁所，現場並設抬胳膊、抬腿等互動遊戲環節淘汰動作不標準或無法堅持者。

22日下午比賽持續近30小時仍有70餘名參賽人員，至23日凌晨，剩三名00後女性與一名中年男性，其中一名去年也曾參賽的選手表示，自己撐了31小時28分，因上廁所被淘汰，他指出，「22日早起睜開眼就沒有喝水，確實堅持不住，現場氛圍很好，比賽很有趣。」此外，前10名參賽人員還獲贈洗浴門票、蛋糕和火鍋消費券等獎品。

睡眠大賽前4名獲獎人員。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

睡眠大賽現場。（取材自極目新聞／受訪者供圖）