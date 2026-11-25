中國養老金的城鄉差距問題正受到矚目，圖為新疆農村民眾在農產品交易市場售牛。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： CHARLS最新調查顯示，中國養老金制度存在嚴重城鄉與身分差距，居民類、職工與機關事業單位養老金中位數分別僅125元、3000元與4500元，農村老人生活保障明顯不足。

號稱是社會主義國家的中國養老金卻存在巨大的城鄉差異，農村老年人主要依賴的居民類養老金領取中位數僅每月人民幣125元，但機關事業單位養老金中位數則為人民幣4500元，城鄉差距高達36倍。

財新網引述「中國健康與養老追蹤調查」（CHARLS）項目組11月發布的第六輪調查報告指出，中國約92%的60歲以上老人領取社會養老金，其中約65%領取居民類養老金。居民類養老金領取者中，近八成每月領取不超過人民幣200元，不足以支撐養老生活。

中國農村老年人較多依賴「居民類養老金」，具有長期正規就業經歷的城鎮退休 人員更多參加「職工養老金」，公務員、有編制的機關、事業單位退休人員則領取「機關事業單位養老金」。這三類養老金的中位數分別為人民幣125元、3000元和4500元。

CHARLS項目組由北京大學國家發展研究院主持，執行機構為北京大學中國社會科學調查中心。第六輪調查於2021至2023年開展，共有1萬8160人受訪，其中1萬1487人年滿60歲，調查內容涵蓋健康醫療、養老保障、勞動參與、家庭支持等。

財新網報導，在這輪調查報告中顯示，約兩成老年受訪者日常需要他人幫忙做家事、如廁、穿衣等，80歲以上人數接近一半。家庭仍是中國老年人最主要的照顧來源。