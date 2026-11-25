求婚現場。（取材自紫牛新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一對情侶在餐廳包廂求婚時遭服務員推門打斷，雙方事後因補償與道歉方式談不攏，引發網友對服務邊界與現場應對的討論。

浙江杭州一對情侶求婚到一半，當男方單膝跪地，正準備詢問女友是否願意嫁給自己時，餐廳服務員突然推門進入，還開口問「門外的箱子能不能拿走」，浪漫氛圍瞬間消散，讓當事人當場傻眼，痛批服務員「完全沒有眼力見」。事後雙方因補償方式談不攏，女方希望餐廳公開道歉，引發網友熱議。

綜合瀟湘晨報、揚子晚報等媒體報導，當事人湯女士表示，男友為了求婚提前半個月預訂包廂，並準備鮮花、氣球及投影等用品布置現場。22日下午3時左右，男友與朋友先到餐廳準備，將幾個裝有布置用品的紙箱暫放在走廊，湯女士則在下午5時左右抵達。

求婚儀式進行約5分鐘，男友身穿西裝、單膝跪地，正說著「你願意嫁給我嗎」，一名服務員突然推門進入，先說了聲「不好意思」，隨後詢問門外的紙箱是否可以拿走。湯女士表示，服務員進門後應該已經看見包廂內的求婚布置，卻仍繼續詢問紙箱，讓兩人相當錯愕，原本重要的時刻就此被打斷，男友事後只好重新求婚一次。 湯女士指控餐廳服務員在男友求婚時闖入，打斷了儀式。（視頻截圖）

湯女士說，當天共有14人用餐，消費3249元（約482美元），事發後，餐廳提出贈送一杯99元雪梨汁，並減免50元餐費零頭，但她認為雪梨汁原本就是為了符合餐廳要求的餐具清理費多點的，不能算是額外補償，因此希望店方減免兩、三百元餐費，並公開道歉。

對此，餐廳工作人員表示，當時尚未正式營業，服務員不知道包廂內正在求婚，由於走廊堆放三、四個大型紙箱及其他物品，擔心影響其他客人通行，才進入詢問如何處理。店方承認員工處理不夠妥當，但強調並非故意打擾，服務員事後已向客人致歉。

餐廳也表示，湯女士原本預訂十人包廂，當天實際有14人到場，因此主動更換較大的包廂，並提出飲料及餐費折讓作為補償。不過，湯女士認為補償缺乏誠意，店家則表示減免金額超出員工權限，雙方至今未達成共識。

事件曝光後，有網友認為服務員即使不知道包廂內的活動，進門後也應先觀察現場情況，「非得繼續說就有點過分了」；但也有人認為，餐廳員工不定時進包廂服務是正常情況，如果真的不想被打擾，就應該安排人在門口阻攔。