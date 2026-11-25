中國人工智慧 （AI）初創企業DeepSeek 近日完成工商變更，市場解讀新一輪集資已經落實，本輪融資合計人民幣1055億元，投後估值人民幣6078億元，但該數字未經DeepSeek官方確認。新一輪集資落地，也讓梁文鋒身價飆至550億美元 。

DeepSeek本輪集資新增31名股東合夥人，由創投主導的有限合夥人（LP）領銜模式不再，產業資本齊聚一堂。其中12家直接出資的上市公司合計市值就達到了約人民幣9.5兆元。這是中國AI行業迄今最大的單輪融資，同時也是有史以來最大的人民幣私募股權融資。

新進股東名單涵蓋電訊、科網、新能源及半導體等多個領域的企業，包括中國移動、中國電信、寧德時代、騰訊、美團、網易、小紅書、攜程系、vivo、美的、立訊精密、長鑫科技、兆易創新、中芯國際系的中芯聚源，以及吉利產投等。

新晉股東所在的細分產業涵蓋範圍從上游的發電、輸電、晶片製造、封裝測試，延伸至中下游的整機、終端設備以至應用場景。