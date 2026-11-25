中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興（左）、中國載人航天工程辦公室總體技術局總體主任設計師周亞強（中）、中國航天員科研訓練中心首席專家吳大蔚（右）接受媒體採訪。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦太空人阿里將搭乘神舟24號進駐天宮，為任務特訓中文7個月，並獲中方準備清真太空餐及多項中巴合作科學實驗。

巴基斯坦太空人 穆罕默德．齊尚．阿里將搭乘神舟24號，成為首位進駐中國太空站「天宮」的外籍太空人。他在發布會上不但用中文發言，更引用王之渙的詩句「欲窮千里目，更上一層樓」。他表示，訓練中最具挑戰性的不是離心機，而是學中文，他要在七個月內從零學習航天技術中文，直至能用中文讀出完整的神舟飛船檢查清單。

「如果你想走進中國人民的心，你需要學習中文。這也是訓練計畫的要求。」阿里在發布會上用中文演講，表示作為首位外籍太空人，他的「首次」不僅代表自己，更代表國家，「非常感謝中國政府幫助我們實現飛天夢想」，中巴友誼「比山高、比海深、比蜜甜，和外太空一樣廣闊」。

阿里也說，因為飛船及空間站的所有程序和開關均採用中文，他先從日常中文對話開始練習，也學唱一些中國的歌曲；再進階到高級航空航天技術中文，包括太空飛行術語及程序指令。這七個月特訓絕非「朝九晚五」打卡，每晚加班加練已是常態。過程中，指令長湯洪波將中文指令，為阿里整理成一張術語表，航天員武毅則一遍遍為他解惑答疑。

中國航天員科研訓練中心首席專家吳大蔚表示，阿里的學習能力非常強，也非常努力勤奮，為這次任務付出大量時間心血，「加班加點」地去學習，「他對於這次任務的熱愛、投入、勤奮和努力，造就他今天可以執行任務的結果。」

據報導，阿里曾在北京語言大學伊斯蘭堡孔子學院學習中文，並由此愛上中國文化。他學中文歌、練書法、打太極、打乒乓球，還讀中國詩歌，喜歡杜甫、李白、蘇軾。

至於阿里是否已經能夠完全用中文執行所有指令，吴大蔚表示，「可能不能說的這麼絕對」，中方航天員也進行英文訓練，必要時會使用中英文，來確保了解清楚任務的狀態。

在飲食方面，吳大蔚介紹，團隊對於巴基斯坦航天員在飛行當中的營養素、個人喜好方面做了調查。在此基礎上製作清真食品，形成五天能帶到太空的飛行食譜，選出來的清真食品都是航天員比較喜歡的。

另外，巴基斯坦航天員隨神舟24號任務進駐太空站後，任務期間將開展面向生物技術和材料領域的四個中巴合作科學項目，巴方航天員將在軌實施光合微生物藍藻實驗。

神舟24號載人飛船11月25日08時18分發射。(記者陳湘瑾／攝影)