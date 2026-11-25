蒲先生和朋友們登頂後合照。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 四川蒲姓男子在4名老友接力協助下，耗時近21小時登上瓦屋山，途中克服雨夜低溫與陡坡，感動網友，並讓他重新燃起對生活的期待。

四川一名乘坐輪椅的蒲姓男子，近日在四名相識十餘年的老友透過推、拉、抬、背等方式接力協助下，耗時近一天一夜，成功登頂海拔3000多公尺的四川瓦屋山。蒲先生將影片上傳網路並配文「我怎麼會在這裡！」畫面中眾人在雨夜低溫與陡峭「絕望坡」前不離不棄的硬核陪伴，不僅讓蒲先生從封閉走向開朗、重新燃起生活盼頭，更感動無數網友，直呼這段真摯情誼簡直是翻版「鐵生和朋友們」。

發起人王先生為退役軍人，為幫長年受困病房的蒲先生散心，今年6月還曾先扛100多斤重物登峨眉山測試可行性，並聯合健身、消防等行業的三名好友周密籌備。一行五人於第一天下午2點出發，四人各背負十多至40、50斤物資，在平路用繩索前拉後推輪椅；晚間途經台階高陡的「絕望坡」遇雨，氣溫僅3、4度，四人只能輪流背人與抬輪椅，甚至因失溫在公廁借電開暖風機休整三小時烘衣，最終於隔天上午11點左右成功登頂。

這段熱血又溫情的影片曝光後在網路上引發廣泛關注與共鳴，大批網友紛紛留言大讚他們是翻版的「鐵生和朋友們」。蒲先生看見評論後也感性回應：「確實感覺到我跟史鐵生老師有很多相似的地方，尤其是這群朋友！」站上山頂那一刻他更激動表示，如果沒有這群朋友，自己絕對不可能抵達這裡；王先生則笑說，登頂後蒲先生性格開朗許多，甚至想挑戰其他山峰，「不過，我不知道我們其他朋友還招不招架得住。」

中國知名作家史鐵生21 歲時因病雙腿癱瘓，家人為了照顧他的情緒，平日都小心翼翼避開「跑、跳、腿」等字眼，但他的作家朋友們如余華、莫言、劉震雲等人曾輪流背著他上火車赴外地講課或旅行，以帶點頑皮的方式陪伴他。

蒲先生罹患疑似基因問題導致的罕見病「腎上腺脊髓神經病」，近一年病情加重導致下肢痙攣、無法正常行走，情緒一度相當低落。出發前面對蒲先生的猶豫，王先生曾以他的網名「飛鳥」激勵他：「你是要做籠中鳥，還是做外面的鳥？」最終促成這趟圓夢之旅。

目前該罕見病尚無根治手段，僅能控制延緩病情發展。蒲先生透露，月底他將帶著剛完成的基因報告前往當地更權威的醫院就診，期盼找到更了解此病的醫生。

朋友們幫助蒲先生登山，過程中借用背包繩拉輪椅，以此省力。(取材自瀟湘晨報)