神舟24號太空船25日升空，飛行乘組由湯洪波（圖中）、武毅（圖右）和巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里組成，由湯洪波任指令長。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟24號成功發射並與神舟23號輪換，中國首次迎來外籍太空人入駐天宮，任務期間還將展開90項科學實驗並推進登月工程。

神舟24號載人太空船於25日上午8時18分，由長征二號F遙24運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，隨後船箭成功分離並進入預定軌道，太空人 乘組狀態良好，發射任務圓滿成功。此次任務由指令長湯洪波、航天飛行工程師武毅，以及巴基斯坦籍載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里共同執行，不僅創下中國載人航太史上首次中外太空人聯合飛行紀錄，神舟23號太空人朱楊柱也將藉此輪換挑戰一年期在軌駐留試驗。

根據央視新聞報導，在新聞發布會上，中國載人航天工程新聞發言人張靜波公布，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里組成，湯洪波擔任指令長，武毅為航天飛行工程師，齊尚．阿里為載荷專家。神舟24號入軌後約3.5小時將進行自主快速交會對接，與神舟23號乘組完成在軌輪換。

據報導ㄝ三名太空人恰好涵蓋中國現役全部三種類型，其中湯洪波將成為首位三度到訪「天宮」的太空人，武毅則為首次飛天；齊尚．阿里在太空站駐留5至10天完成短期聯合任務後，將與神舟23號的張志遠、黎家盈共同搭乘神舟23號飛船返回，而朱楊柱則留軌成為中國首位在軌滿一年的太空人。

這場歷史性的中外合作任務隨即在網路與國際間引發高度關注，不少網友對中巴航天攜手並進與首名外籍太空人入駐「天宮」展開熱烈討論。談及跨國訓練磨合，指令長湯洪波坦言飛船與空間站的操作指令皆為中文，阿里幾乎從零基礎學起，中國太空人也加強英文訓練；阿里則激動高呼「中巴友誼萬歲」，表示兩國在極短時間內將一名飛行員培育成太空人，宣告攜手和平利用太空，並透露首次回望地球時將最先尋找家鄉的燈火。

神舟24號任務期間預計開展90項科學實驗與技術試驗，涵蓋空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理與燃燒科學、基礎物理、航天醫學、航天新技術等領域，包括構建血管與多類型器官芯片以探索微重力下的血管衰老影響，以及推進新型離子液體推進劑的化電混合推進系統試驗，全面發揮空間站的特殊環境科研價值。

此外，張靜波也在發布會上透露登月工程新進度，表示月球探測工程正穩步推進，不久的將來將在文昌航太發射場開展長征十號甲運載火箭與「夢舟太空船」發射場合練任務，後續還將實施長征十號技術驗證飛行及「攬月著陸器」首飛，展現中國深空探索的堅定步伐。

神舟24號太空船25日升空。(新華社)