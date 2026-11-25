中飛創智的無翼飛車在湖南試飛成功。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 中飛創智在湖南完成無翼飛行汽車首次試飛，憑內藏式涵道風扇實現垂直起降與地面行駛，並計畫先切入救災市場，推進適航取證與商業化。

一款沒有機翼、也看不到外露螺旋槳的「無翼飛行汽車」，近日在湖南完成首次試飛。這款飛行器不僅能夠垂直起降、在空中飛行，落地後還能像一般汽車一樣在道路上行駛。研發團隊表示，未來將優先瞄準消防應急及災害救援市場，並計畫開發多人座機型，拓展低空經濟應用。

瀟湘晨報報導，這款由中飛創智製造（深圳）有限公司研發的無翼飛車，21日在長沙開慧通用機場完成首次試飛，隔天再前往益陽進行多科目驗證飛行。中飛創智技術總監楊陽表示，這款飛車採用「多級矢量涵道風扇」技術，所有風扇槳葉都隱藏在機身內部，透過不同級數的風扇協同運作，在不增加涵道面積的情況下提升推力，「目前是全球獨家」。

根據公司測試，一套重量約5公斤的涵道風扇，可產生約50公斤推力，相當於自身重量的10倍。楊陽指出，這套系統能直接向下推動空氣，產生飛行所需的動力，與特斯拉Roadster飛行演示中使用的涵道風扇技術並不相同。

由於採用內藏式槳葉設計，這款飛車不需要傳統飛機的起飛跑道，可在約一個停車位大小的區域垂直起降，也能降低外露螺旋槳與周圍人員發生碰撞的風險。

按照設計，這款單人座無翼飛車機型最大起飛重量280公斤，有效載荷120公斤，設計最大飛行高度3000米，常規作業高度100米，航程可達300公里，在地面最高時速可達80公里，空中最高時速可達180公里。目前研發團隊已完成最大起飛重量5.5噸、載重2噸機型的技術設計，後續將開發2至4人、6至8人、12至15人系列機型。

能在地面跑，又能在天上飛，讓這架飛車有更廣泛的應用空間。楊陽表示，公司現階段更重視消防應急及災害救援，例如發生地震、洪水或泥石流時，道路可能遭到破壞，傳統救援車輛難以抵達現場，救援人員便可先利用飛車沿道路接近災區，再透過垂直起飛進入受困區域，執行人員救援及物資投送。

此外，末端物流和短途人員運輸也是團隊規畫的應用方向。隨著低空經濟發展，兼具地面行駛與空中飛行能力的小型飛行器，未來可能進一步拓展使用場景。

中飛創智今年10月30日正式落地長沙經開區，計畫在當地設立研發中心及中試基地，進行技術研發與整機測試。楊陽表示，湖南具備空域條件及低空經濟政策支持等優勢，因此選擇在長沙布局，下一步將推進適航取證及量產準備，希望加快無翼飛車商業化進程。

中飛創智的無翼飛車在湖南試飛成功。（取材自瀟湘晨報）