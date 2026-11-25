魏浩宇和向導鄭雅文成功登頂。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 成都無腿外賣員魏浩宇在高山嚮導協助下，耗時7小時登頂四川5086米慈坡聖山，靠雙臂完成大部分路程，展現驚人意志與生命韌性。

在成都擔任外賣員的無腿青年魏浩宇，22日下午在高山嚮導團隊協助下，耗時七小時成功登頂位於四川阿壩州小金縣、海拔5086公尺的慈坡聖山。這場罕見的雪山挑戰，全程96%皆由他靠雙臂支撐身體前進，登頂後他更留下「雖然我們不是完整的身軀，但是我們是完整的自己！」的感人宣言，不屈不撓的堅強意志打動無數網友。

根據紅星新聞報導，嚮導團隊主理人鄭雅文表示，這是團隊首次接待雙腿截肢的登山客，特別在安全方面做出周全安排。雖然最後登頂距離僅約2公里，但山體極為陡峭，魏浩宇憑藉驚人臂力一步步靠雙手支撐攀爬，僅在極少數最陡峭路段才由嚮導用繩子拉了一把；行經最艱難的技術性路段時，他更貼心主動提出等所有登山者通過後再行進，以免耽誤他人時間。

這段熱血的雪山登頂影片在網路曝光後，迅速打動大批網友並引發廣泛共鳴與敬佩。其實魏浩宇的抖音帳號「自由的扭扭車」早已累積近20萬粉絲，他在主頁寫下「自由，是我的靈魂；扭扭車，是我的翅膀」，影片中更常出現「沒有腿，也能跑川藏線嗎？能跑，衝衝衝」的勵志自白，展現出樂觀豁達的生命力。

魏浩宇13歲時因遭遇車禍導致雙腿從大腿處截肢，但他並未向命運低頭，不僅在老家完成中學並考入大專，20歲時還自己動手打造了一輛電力驅動的四輪板車「扭扭車」。一年多前他轉行在成都送外賣，因夜間人少更安全而偏好跑夜班，每月能掙五、六千元人民幣維持個人生活。

工作之餘，熱愛旅行的魏浩宇過去兩年開著每天能跑約100公里的「扭扭車」，足跡遍布318國道、夾金山、格聶南線甚至遠赴拉薩，途中也常與其他驢友互相幫助。如今再添一座5000公尺級雪山紀錄，他用雙臂撐起了屬於自己的壯闊人生。

魏浩宇登頂途中。(取材自紅星新聞)

魏浩宇到達出發地。(取材自紅星新聞)