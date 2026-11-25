神舟24號航天員湯洪波（右）、武毅（中）、穆罕默德·齊尚·阿里（左）在出征儀式上。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦飛行員阿里以中巴合作太空人身分進入天宮，從童年仰望楊利偉到成為首位訪問天宮的外籍太空人，圓夢之餘也象徵兩國友誼升級。

神舟24號載人太空船11月25日8時18分在酒泉衛星發射中心點火升空，巴基斯坦 空軍飛行員穆罕默德．齊尚．阿里作為載重專家，成為首位造訪「天宮」的外籍太空人 。令人動容的是，1986年出生的阿里從小懷抱太空夢，兒時日記本裡曾貼滿中國首位太空人楊利偉的剪報；如今他不僅把飛行高度從15公里刷新至400公里，更肩負巴基斯坦2.5億人的期待，將童年夢想化為現實。

根據上游新聞報導，阿里在軌短期駐留期間，主要承擔中巴合作空間科學實驗任務，完成實驗樣品及單元的安裝與測試，隨後將搭乘神舟23號返回。他在中國僅有七個月的中文零基礎訓練期中，靠著指令長湯洪波整理的高頻中文指令詞表與武毅耐心解惑，反覆練習專業術語，如今已能用流利中文清晰回報：「北京，我是神舟24號。」

阿里透露，當初自己是作為最後一批志願者踩著選拔終點線加入，同批十人中，唯有他通過首輪醫學篩選；得知入選時他第一時間告知妻子，妻子喜極而泣並叮囑他：「這不是你個人的成功，你肩上有2.5億巴基斯坦人的重大責任。努力工作吧，我們所有的祝福都與你同在。」

阿里在孩童時期就有太空夢。在一本兒時的日記本上，他貼滿了與航太相關的簡報，其中有一張剪貼畫，是第一個進入太空的中國人楊利偉。剪貼畫上的人，在2003年10月15日乘神舟五號進入太空，那次飛行，讓中國成為世界上第三個獨立掌握載人航太技術的國家。

那時的阿里不會想到，有一天會親眼見到楊利偉，有一天會成為第一位進入太空的巴基斯坦太空人。「我還記得，從小我就持續關注所有航天飛機任務，我會從報紙剪下相關報導，貼在日記本裡。如今，兒時的夢想即將成真。」

此前，阿里飛過的最高處距離地面約15公里，而此次執行神舟24任務，阿里的飛行高度將刷新為約400公里。「這一歷史性的時刻不只屬於我，也標誌著中巴友誼提升到新高度。」