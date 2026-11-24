張雪機車今年3月在葡萄牙站由法國車手德比斯駕駛的53號冠軍賽車，近日在珠海進行網上拍賣。張雪稱，由於網友出價太低，自己用人民幣300萬元買回來。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張雪機車將WSBK冠軍戰車公開拍賣，最終張雪嫌出價太低親自以300萬元買回，但仍承諾把款項捐作公益與車手培養。

張雪機車 在今年3月的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙 分站一戰成名，當時由法國車手德比斯駕駛的53號冠軍賽車，近日進行網上拍賣 ，所得款項原定全數用於資助中國車手。然而最終張雪認為網友出手太低，於是親自以人民幣300萬元將這輛「戰車」拍下。

據虎嗅網，11月22日的珠海國際賽車場，直播間鏡頭前，線上出價停在人民幣250萬，就不動了。張雪站在台上，對著鏡頭喊了一嗓子：300萬！錘子落下，那台53號車又回到了他手裡。他笑著說了句「有點賴皮，反正我臉皮厚」。

拍賣在「張雪機車」直播間舉行，起拍價人民幣50萬元，標的包含53號主賽車、冠軍獎盃及圈速獎牌。競拍持續約6分鐘，線上落槌價為250萬元。就在最後幾十秒，張雪在直播間直接喊出「現在張雪出價300萬」，最終成交。

張雪在事後坦言，網友出價太低，沒有達到自己人民幣500萬元的心理預期。面對主持人調侃此舉是否有些「賴皮」，他笑著回應：「反正我臉皮厚，我自己買回來。」他並表示，這台車可以放在公司博物館，也可以放在家裡。

儘管是「左手倒右手」，張雪強調這300萬元依舊會捐出，用於重慶體育基金會支持中國小車手培養。他在拍賣前兩小時曾發布影片表示，若低於500萬元內心還是捨不得，準備自己買回來，對於最終結果稱「也還好」。

張雪奪冠成名後熱心公益，今年4月，其冠軍復刻版賽車曾以500萬元封頂價拍出，僅45秒成交，買方為一品牌公司代表，款項全數捐予嫣然天使基金。

另，張雪奪冠後，慈善家陳光標公開表示要贈送張雪一輛價值1,300萬元的勞斯萊斯，張雪回應將車輛變現後捐款給嫣然天使基金，最終陳光標直接向北京嫣然天使兒童醫院捐贈了1,000萬元。‌‌

今年7月廣西特大洪澇災，張雪還宣布公司向廣西慈善聯合總會捐贈500萬元支援抗洪。