秦城監獄外觀。（路透）

專門關押中國落馬高官的北京秦城監獄傳出大規模擴建。英國「經濟學人」（The Economist）透過衛星影像分析發現，2026年初啟動的工程，預計將新增至少300間牢房，擴建規模為文化大革命以來罕見，引發外界對新一輪政治整肅的聯想。

從清朝要員、國民黨戰犯、四人幫成員，到前中央政治局常委周永康、前重慶市委書記薄熙來 ，秦城監獄的關押對象隨著政治局勢不斷改變。這座被稱為「中國第一監獄」的神祕監獄有何特殊之處？此次擴建又透露什麼政治訊息？

衛星照揭密 擴建規模有多大？

據衛星圖，秦城監獄2026年新增了圖中三塊區域，分別是牢房、行政樓以及東側的新施工工地。（取材自X平台）

「經濟學人」比對秦城監獄過去十年的衛星影像，2016年，秦城監獄西側還是大片農田；2021年開始大規模施工；2023年新監區已經成形。到2026年，又出現新增牢房、擴建行政樓以及東側的新施工工地等三處明顯變化，秦城監獄預計新增300多間牢房，牢房總數增加約50%。另西側還新增約7公頃營區，是文革以來罕見的大規模擴建。據外媒估算，按照新增牢房數量及增幅粗略推算，擴建後秦城監獄的牢房總數可能達900間左右。

據人民日報旗下「環球人物」2009年的報導，秦城監獄早期除了設有監舍，也配置審訊空間。1967年，因文革期間政治犯增加，監獄進一步擴充設施。

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為何被稱為「中國第一監獄」？

秦城監獄坐落於北京市昌平區小湯山附近。與一般監獄不同，秦城監獄從興建背景、主管機關到關押對象，都具有特殊性。由於相關資訊長期受到保密限制，也被外界稱為中國最神祕的監獄。

秦城監獄之所以被冠上「中國第一監獄」的稱號，主要並非因為其規模，而是關押對象的政治層級。不少曾位居中共權力核心的政治人物，失勢後據報便被送往這裡。

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從江青到薄熙來 關押過不少政治人物

秦城監獄的歷史，某種程度上也是中國政治變遷的縮影。從中共建政初期、文化大革命，到改革開放及反腐時期，其主要關押對象隨著不同時期的政治環境而改變。

早期秦城監獄主要關押清朝要員、日本戰俘及國民黨戰犯；文革期間則關押遭政治鬥爭打擊的人士。文革結束後，林彪集團及江青等四人幫成員成為主要關押對象。1990年代以來，涉及貪腐案件的省部級高官陸續被關押於此。尤其2012年前重慶市委書記薄熙來落馬、2014年前公安部部長周永康下台，兩人服刑地點也成為外界關注的焦點。

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中國反腐有多猛烈？數字揭官場整肅規模

秦城監獄大規模擴建之際，中國反腐行動的統計數據也受到關注。中國紀檢監察機關公布的資料顯示，2026年前三季處共分68萬人，其中省部級及以上幹部105人，廳局級幹部3680人。整肅範圍橫跨黨政軍及軍工產業。

2026年10月召開的20屆五中全會，確認包括馬興瑞、劉建超、張又俠、劉振立等人在內的多名高層官員及將領的紀律處分。軍方高層接連出現人事震盪，也是這波反腐行動受到外界高度關注的原因之一。

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新一輪清洗前兆？從王小洪喊話看政治風向

在秦城監獄擴建消息引發關注之際，中國公安部長王小洪11月20日在「人民日報」發表文章，要求加強黨員及幹部的政治忠誠教育，要求防範「兩面派、兩面人」。由於公安部正是秦城監獄的主管機關，更引發外界聯想。

隨著2027年21大日益接近，黨政軍高層人事變動及反腐行動備受關注。秦城監獄增建牢房是否意味著新一輪政治清洗即將展開，已成為外界觀察中國政治風向的焦點。

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