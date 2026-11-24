安睡褲廣告調侃「月經氣味」惹眾怒。示意圖。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： babysheep因一支調侃「月經氣味」的AI廣告引發爭議，遭泉州市場監管局以違反社會良好風尚罰款45萬元，事件也引起網友熱議與批評。

天眼查經營風險顯示，babysheep（寶貝羊）官方旗艦店運營方泉州市豐瑞衛生用品有限公司因廣告妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚行為，23日被泉州市豐澤區市場監督管理局罰款45萬元（人民幣，下同，約6.75萬美元）。處罰消息一出隨即登上熱搜，網友直呼「大快人心」。

觀察者網報導，這起引發輿論撻伐的行銷風波，始於今年8月1日。主打桑蠶絲材質安睡褲等經期護理產品的福建泉州本土品牌babysheep，透過官方自媒體帳號發布一支50秒的AI製作短片廣告。畫面中，三名身穿運動服的女性正在戶外散步，其中一人突然做出捏鼻子、用手搧風等極具嫌棄意味的誇張表情，並對同伴脫口說出：「不是，你們兩個誰來了月經啊？我在後面都聞到味了。」

該廣告被網友批評為「不尊重女性」、「將正常生理現象當作笑料博眼球」。

令大眾難以接受的是babysheep的初期應對態度。事件發酵之初，有消費者向客服反映廣告令人極度不適，客服人員竟回應稱「影片是AI做的、營運那邊做的」，企圖將責任推卸給技術工具與外包團隊。這番說詞再度引爆輿論反彈，網友留言嘲諷：「AI只是工具，難道沒有人寫腳本、沒有人審核嗎？」「出事就推給AI和臨時工，這套甩鍋劇本已經過時了。」

直到8月6日，babysheep官方旗艦店才發布致歉聲明，承認創意把關不嚴與內部審核疏漏，並宣布全通路永久下架爭議影片、對全員展開合規培訓。聲明中稱：「我司品牌babysheep因安睡褲短視頻廣告創意把關不嚴、內容表達存在缺陷，加之客服後續回應不當，引發消費者質疑與批評，對此我們深刻反省並致以最誠摯的歉意。」

公司還稱：「作為依靠女性用戶信任成長起來的品牌，我們絕不回避責任，已第一時間全渠道下架爭議視頻，全面清查所有營銷素材並對全員開展專項培訓，同時開通總裁抖音賬號接受用戶監督。我們以實際行動杜絕同類問題再次發生，用心守護每一位用戶的信任與權益。」

公開信息顯示，babysheep為福建泉州本土品牌，其官方旗艦店由泉州市豐瑞衛生用品有限公司運營。品牌深耕母嬰護理與女性健康用品領域，主打以桑蠶絲材質為特色的安睡褲等經期護理產品，聚焦細分賽道，滿足女性特殊時期的舒適護理需求。