29歲女教師晚自習倒地猝死，生前多次說好累。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 上海29歲女教師徐思凝在校晚自習監考時突然倒地身亡，家屬指她長期超時高壓工作，校方監控調閱與工亡補償安排也引發關注。

上海一名29歲女教師今年5月在學校晚自習期間突然倒地，送醫後不治。家屬表示，女教師生前工作繁重，每天早上不到7時到校，通常晚上10時才離開，在校時間超過15小時，生前曾多次向母親訴說疲憊。事件近日再度引發關注，家屬希望校方提供事發前後的監控畫面，釐清女兒倒地經過。

據九派新聞報導，曾任教於上海尚德實驗學校的徐思凝（化名），5月11日晚上7時55分在教室監考期間突然倒地，當時教室內有30多名學生正在考試。晚上8時考試結束，學生及老師隨即為她進行心肺復甦，並撥打急救電話，晚上9時35分，醫生宣布徐思凝死亡。死亡證明書推斷，直接死因為「猝死 （心源性可能）」。當時距離她30歲生日僅剩13天。

徐思凝2018年畢業於華東師範大學，2024年6月進入尚德實驗學校任教高中數學。2025年秋季起，她除了教授兩個班級的數學課，還擔任一個班的班主任及備課組長，並負責初高中銜接班教學，包括出題、帶班及輔導學生。

今年上半年，她的工作量進一步增加，不到兩個月內還要準備兩節公開課，教案反覆修改至少10次，有時工作至深夜12時。身為班主任，她每天早上6時50分前就要進入教室，通常晚上10時才離校。

據報導，母親李羽萍（化名）表示，女兒曾擔心早上無法起床，特別交代她，如果早上6時20分前沒有收到起床訊息，就要一直打電話。這學期女兒多次向她表示「好累」。5月9日晚間，徐思凝還在朋友圈寫道，自己最近被焦慮和煩躁填滿，心理壓力甚至轉化為身體不適，這也是她生前最後一則朋友圈。

事發當天下午約3時30分，班上一名學生受傷，徐思凝送學生到醫院、陪診後再返回學校。下午3時50分，她仍在家長群發布學生筆記及例題整理安排，並與家長約定晚上8時30分電話溝通學生情況。

母親表示，希望了解女兒倒地前後的詳細經過，曾多次向校方要求查看監控。尚德實驗學校相關負責人近日稱，校內監控須有派出所人員在場才能查看，已向家屬說明相關規定。

至於善後安排，家屬表示，當地人力資源和社會保障部門已認定徐思凝屬於工亡，今年9月收到逾113萬元（人民幣，下同，約17萬美元）工亡待遇金。母親另稱，校方7月曾提出15萬元人道主義補償。

令人惋惜的是，徐思凝生前曾計畫每月資助一名家鄉高三女生500元，幫助對方完成學業。女兒離世後，母親替她完成6月份的資助，並表示未來希望繼續幫助家鄉學生，讓女兒的善意延續下去。