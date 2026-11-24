廣西民族大學校區內的鴨子。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西民族大學校園鴨子遭送貨貨車輾斃後，司機事後公開道歉並願承擔責任，校方則否認曾要求換物流或禁車入校。

廣西民族大學武鳴校區一隻深受師生喜愛的放養鴨子，日前遭入校送貨的貨車輾斃，肇事司機隨後駕車離開，引發學生不滿。事隔兩天，司機在學生餐廳外張貼道歉信，並留下鴨飼料供學生餵食，誠懇態度獲得部分學生諒解。不過，網傳校方要求商家更換物流業者、禁止肇事車輛入校一事，校方最新回應否認，強調相關說法並不屬實。

據觀察者網、大河報報導，事件發生於11月13日，地點在廣西民族大學武鳴校區。校園多年來放養一群鴨子，牠們經常在校園各處活動，與學生建立感情，因此被同學暱稱為「鴨學長」或「鴨學弟」。

事發當天，一輛替校內學生餐廳攤商運送貨物的貨車，行經垃圾集中區附近時，輾過一隻在路面活動的鴨子，導致牠當場死亡。貨車隨後直接駛離現場，有學生拍下照片並上傳網路悼念，批評司機撞死動物後沒有停車處理。也有學生透露，意外發生後，校園內原本飼養的鴨子只剩下兩隻。

15日，肇事司機在學生餐廳門口張貼道歉信，承認自己駕駛時觀察不夠仔細、行車不夠謹慎，並表示當時車輛發動機噪音較大，沒有察覺發生意外，因此繼續駕車離開。

司機在信中坦承責任在自己，承諾日後進入校園會放慢車速，留意路上的動物及行人，並向小鴨子致歉。他還在道歉信旁放置一桶鴨飼料，供學生自行取用，並表示願意承擔後續飼養及相關補償責任。

有學生向媒體表示，許多同學對校園鴨子很有感情，得知意外後十分難過，但看到司機願意誠懇道歉，也願意接受他的歉意。

事件另一個焦點是校方是否禁止肇事車輛再次入校。有媒體此前報導，校方要求商家更換配送公司，並禁止涉事貨車進入校園。

不過，廣西民族大學相關新聞發布機構23日接受查詢時否認上述說法，強調校方既沒有禁止該車輛入校，也沒有要求商家更換配送公司。校方解釋，涉事司機並非固定配送人員，而是透過網路平台隨機接單送貨，因此不存在更換長期合作物流公司的問題。

校方也表示，司機了解事故後感到愧疚，主動與學校聯繫，希望張貼道歉公告，校方已同意其做法。至於網傳司機遭辭退，校方同樣予以否認，稱經了解後確認司機仍正常工作。

這起事件雖未造成人員傷亡，卻引發校園動物保護及交通安全討論。校園內人車往來頻繁，放養動物又缺乏固定活動範圍，如何兼顧動物安全與交通管理，避免類似意外再次發生，值得校方重視。

肇事司機事後張貼道歉通告，承認觀察不仔細、駕駛不謹慎，並提供一桶鴨飼料。（取材自觀察者網）