女網紅上海搭車慘成獵物，司機爆噁心狂言。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一名在南韓發展的越南女網紅在上海搭乘老頭車時，遭男司機以露骨言語性騷擾，因語言隔閡直到返韓後才知真相，引發網路強烈撻伐。

根據Threads 社群轉發短片及媒體報導，一名在南韓發展的越南 籍女網紅，日前獨自前往上海旅遊，晚間搭乘俗稱「老頭車」的低速電動車返回旅館時，竟遭男司機公然以露骨黃腔言語性騷擾 。由於女事主不諳中文，當下並未聽懂對方意圖，直到返回韓國剪輯旅遊影片並翻譯車內對話後，才驚覺自己曾處於極度危險之中，影片曝光後隨即在網路上引爆大批網民公憤。

最新曝光的影片畫面與事件經過顯示，該名平日以韓文拍片的越南籍創作者，日前在個人頻道上傳一段標題意指「在中國旅行時一時大意，沒想到會發生這種事」的短片。畫面中她在上海結束行程搭車回旅館，男司機見她是外籍面孔且中文不流利，竟在交談期間多次說出，「妳今天給弄壞了，我本來想操妳」、「妳給我X一下算了，我給妳300元」以及「摸一下奶子」等極具侵犯性的猥褻言語。

這段惡劣對話被轉載至Threads後迅速掀起全網熱議與撻伐，大批網民看完片段後感到十分憤怒，「超噁心」、「好可怕，要吐了」，痛批該名司機根本是「仗著人家聽不懂」且見事主年輕又是外國人便不懷好意；也有許多網民對事發地點竟在國際化都市上海表示震驚，直呼「wtf甚至是發生在上海」，呼籲當地相關部門加強監管，並提醒獨遊女性出門在外務必提高警覺、記住報警電話。

女事主在出發前往中國觀光前，曾聽聞當地搭車可能會遇上司機「兜路」等情況，因此早已有所防備，卻萬萬沒料到會遭遇赤裸裸的言語性騷擾。所幸當天她最終平安抵達旅館，未有演變成進一步的人身傷害。

女事主在影片中餘悸猶存地憶述，當時自己完全不明白司機話中含義，甚至還在車廂內繼續拍攝，直到回國翻譯後才得知真相，忍不住直言：「如果那個人真的懷有惡意的話，我可能已經陷入巨大的危險之中了。」語言隔閡下暗藏的乘車風險，也再次引發外界對旅遊安全的高度關注。

女事主因不諳中文未知司機意圖，還跟他合照。（取材自Instagram）