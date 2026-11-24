網路上近期瘋傳，用僅需人民幣1元左右的通便藥品「開塞露」替代高價護膚品的省錢偏方。 (視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 中國社群熱傳開塞露可當平價面霜，但多名皮膚科醫師指出其不適合塗臉，可能引發過敏、皮炎與毛囊堵塞，民眾應選擇合規護膚品。

隨著秋冬乾燥季節來臨，中國社群平台上近期瘋傳，用僅需人民幣1元左右的通便藥品「開塞露」替代高價護膚品的省錢偏方。許多短視頻博主標榜開塞露含有保濕成分甘油，甚至推廣搭配生理鹽水濕敷或混合紅霉素軟膏以淡化細紋；然而多名皮膚科醫師緊急出面闢謠，警告開塞露甘油濃度高達50%以上，盲目塗臉恐堵塞毛囊引發皮炎與細菌耐藥性，切勿拿藥品當護膚品。

根據中央廣播電視總台中國之聲報導，最新臨床觀察與專家解析顯示，福建省級機關醫院皮膚科主治醫師劉豐已接診過，因塗抹開塞露引發過敏與接觸性皮炎的病例，指出高濃度甘油偏油膩，容易堵塞毛囊導致痤瘡與色素沉著。東南大學附屬中大醫院皮膚科副主任醫師粟倩雅說明，專業面霜需具備吸濕劑、潤膚劑與封包劑三重配合，開塞露僅有單一吸濕成分無法鎖水；臨床藥師冀連梅更提醒，開塞露屬一次性無菌包裝、不含防腐劑，開封反覆塗臉易滋生細菌，若混用抗生素軟膏更屬濫用，恐使臉部細菌產生耐藥性。

這股「開塞露護膚」熱潮在網路上引發眾多網友追捧與跟風，不少人將其奉為「乾皮救星」，甚至有網友深信「幾塊錢就能平替大牌面霜」，紛紛嘗試用生理鹽水1比1稀釋濕敷以改善起皮卡粉。然而河南省直第三人民醫院皮膚科副主任醫師胡瑾瑾直言，即便1比1稀釋後，其甘油濃度依然遠超普通護膚品標準，對敏感肌與油痘肌極不友好，塗抹後反而會刺激皮膚發紅發癢。

許多點擊量極高的推薦影片，實為博主的引流帶貨套路。例如有自稱「國家隊教練」的博主先拋出開塞露抹臉話題，隨即順勢推銷大瓶裝甘油；另有博主自稱用開塞露替代上千元護膚品長達三年，鋪墊半天卻宣稱必須搭配自家販售的產品才能吸收，刻意簡化科學原理製造「低成本逆襲」噱頭。

新京報快評指出，開塞露的成分配比與酸鹼度均是針對直腸黏膜設計，並未經過面部皮膚安全性測試，與化妝品有著截然不同的安全標準。面對層出不窮的流量偏方，消費者應守住科學底線、分清藥品與護膚品的邊界，選擇符合規範的保濕產品，才能避免省小錢卻傷了臉部健康。

網路上近期瘋傳，用僅需人民幣1元左右的通便藥品「開塞露」替代高價護膚品的省錢偏方。 (視頻截圖)