肖朝虎的學生證。(取材自廣州日報)

AI摘要 文章摘要整理： 53歲的肖朝虎為協助父親銷售茶葉重返校園，靠AI輔助苦讀考上研究所，並拿下獎學金、赴美考察茶市，展現大齡求學與終身學習的力量。

現年55歲的福建農林大學農藝與種業專業研三學生肖朝虎，兩年前為幫父親銷售貴州老家的茶葉，53歲的他，下班擠時間複習100天便一戰考上碩士研究生，不僅成為實驗室裡比導師還年長近10歲的「大齡學霸」，他更善用人工智慧（AI）輔助學習與研究，近期名列2024級一等獎學金名單，23日他表示，已獲批前往美國芝加哥 撰寫畢業論文兼考察國際茶市，笑言「只要掌握AI，中老年人可以看到年輕人一樣的世界」。

根據廣州日報報導，肖朝虎在今年10月底公布的學業獎學金名單中榮獲1萬2000元人民幣一等獎學金，剛好賺回8000元學費；他日前也順利通過茶葉加工工與評茶員三級考試。他23日受訪表示，經導師同意並辦妥手續後已抵達芝加哥，除了專心寫論文，也實地觀察當地消費者的買茶習慣與海外社群操作，為中國茶出海尋找門道，目前正將求職當作打遊戲般多線並行。

肖朝虎的跨界求學與亮眼表現，獲得導師與年輕同門的高度肯定。指導教授郝志龍坦言，從未招過大自己近10歲的學生，但看重他具備計算機與經濟學背景及科技業經驗，非常契合團隊的茶葉加工智能化研究。

起初肖朝虎曾因經濟較寬裕而猶豫是否競爭獎學金，年輕同學則直接鼓勵他：「虎哥，獎學金靠成績說話。」家人更是全力支持，放榜時妻子第一時間在群組歡呼：「熱烈祝賀，我虎厲害啦！哈哈哈！」

肖朝虎1988年以縣理科第一名考入中央民族大學計算機專業，1997年取得經濟學碩士後曾任記者與傳播公司高管。近年公司業績下滑，恰好父親在貴州種了幾十畝茶園卻銷路不佳，他便決定重返校園學茶，並利用上下班及周末在辦公室苦讀，透過AI將晦澀的農業專業課轉化為通俗講解，最終以總分398分遠超國家線錄取。

自從中國教育部於2014年取消研究生報考「不超過40周歲」的年齡限制後，越來越多大齡考生勇於追夢。即將於明年6月以56歲之齡畢業的肖朝虎，計畫進入茶企擔任副總或從事企業AI賦能培訓，用實際行動證明終身學習不受年齡設限。

53歲那年，肖朝虎考上全日制研究生。(取材自廣州日報)