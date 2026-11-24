花10元網購「三個月小奶貓」 開箱驚見成年巨貓。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 廣西女子在拼多多花10元買標稱3個月大的小奶貓，收到後卻像成年貓，賣家還稱牠在運輸途中長大，引發網友與動保人士熱議。

網路購物無奇不有，但連寵物的成長速度都能在物流箱裡「快轉」？近日廣西一名女子在電商平台「拼多多」花費人民幣10元，購買了一隻商家標榜為「三個月大」的中華田園貓。滿心期待迎接可愛幼貓的她，開箱瞬間卻當場傻眼——紙箱裡探出頭來的竟是一隻體型碩大、眼神成熟的大貓，與網頁宣傳的「小奶貓」模樣大相逕庭。女子氣得找賣家理論，沒想到對方竟給出「貓咪在運輸途中長大了」的荒唐辯解，讓她哭笑不得。

都市頻道報導，該名廣西女子日前在瀏覽拼多多時，被一則僅需10元的低價售貓廣告吸引。下單前，賣家信誓旦旦地向她保證，這是一隻剛滿三個月大的健康田園小奶貓。女子心想價格親民便直接下單，準備迎接新成員的到來。

然而，包裹送達後，女子滿懷喜悅地拆開紙箱，卻愈看愈覺得不對勁。眼前的貓咪不僅體型偏大、骨架粗壯，神態也完全是成年貓的模樣，絲毫不見三個月幼貓應有的嬌小與稚氣。女子拿著手機錄影反覆端詳，忍不住對著鏡頭無奈發問：「這真的是三個月嗎？」

面對明顯「貨不對板」的情況，女子隨即聯繫商家要求給個說法。豈料賣家不僅沒有道歉，反而理直氣壯地回覆：「貓咪在運輸途中長大了！」短短幾天的物流時間，竟能讓一隻奶貓直接「暴風抽高」成大貓，這番違反生物常識的說詞，不僅讓當事人徹底無語，曝光後更引來大批網友圍觀吐槽。

事件在社群平台發酵後，賣家的「神邏輯」成了網友調侃的焦點。有網友笑稱「三個月長得也太急了，這是搭了時光機快遞吧」，也有人打趣道「快遞員一路上到底餵了什麼神仙飼料？」、「10塊錢買這麼大一隻，按斤算其實還賺了」。更有多名網友一針見血地點破背後的「盲盒套路」，嘲諷商家根本是「晚上去花壇邊抓到哪隻發哪隻，大小好看與否全靠運氣」，簡直是「路邊隨機刷新」。

在一片歡笑聲中，也有不少資深飼主與愛貓人士提出嚴肅提醒。有網友直言，10元的價格連基本的疫苗、驅蟲與運輸成本都不夠，這類超低價網購寵物極可能是商家隨意抓捕的流浪貓，「雖說給牠找了個家，但商家應該明確說明，不要糊弄人，否則貓咪很容易受到二次傷害」。更有過來人分享慘痛經歷，指出過去曾有網友花高價網購貓咪，結果運送回來不僅與影片不符，還染上貓瘟、不到一周便離世，呼籲大家千萬別在網路上盲目買貓，若想養貓，大城市裡有許多親人的流浪貓可以領養。

目前公開報導尚未提及該名女子後續是否申請退款或平台是否介入處理，該隻貓咪的確切月齡與健康狀況仍有待確認。動保團體也藉此呼籲，活體動物並非一般商品，民眾若有養寵需求，應優先考慮正規領養管道或信譽良好的實體機構，切勿貪圖一時便宜在網路上盲目下單，以免引發消費糾紛，更讓無辜的生命承受風險。