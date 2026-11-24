AI摘要 文章摘要整理： 中國足協發布「紅圖計畫」，以10年為期重整青訓與技術發展，盼在2035年建立完整體系，持續輸送精英球員並提升國家隊競爭力。

由於中國足球長期成績不振，中國足球協會23日推出一項為期10年的足球發展計畫，目標是到2035年基本形成具有中國特色、符合現代足球發展規律的青少年足球技術發展體系，並建成能與強隊抗衡的國家隊。

根據國際足總（FIFA）近日公布的最新男子足球世界排名，中國國家男子足球隊位居世界第95名（亞洲區第15名），較上月進步1名。在2016年3月的世界排名中，中國隊為第96位。此後10年間，中國隊的最佳世界排名為2017年10月的第57位。

新華社報導，中國足球協會發布「紅圖計畫」（中國足球技術發展路線圖），該計畫是中國足協構建的足球技術發展頂層框架，也是指導全國青少年足球工作的綱領性技術文件。

「紅圖計畫」由中國足協技術總監範普維爾德主導設計，集中回答「培養什麼樣的球員、按什麼路徑培養、用什麼方式比賽」等三個根本問題。

計畫提出，青少年足球訓練應以球員長期發展為核心，並根據年齡將培養過程畫分為基礎階段（6至11歲）、發展階段（12至16歲）及精英競技階段（17至21歲）。

「紅圖計畫」也提出2025年至2035年3階段戰略規劃，目標是到2035年基本形成具有中國特色、符合現代足球發展規律的青少年足球技術發展體系，穩定輸送精英球員，並建成能與強隊抗衡的國家隊。