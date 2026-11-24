張雪在最後倒數關頭親自衝上舞台口頭喊出300萬元「買回」自家戰駒。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張雪因原版冠軍賽車拍價未達預期，親自以300萬元買回，並宣布連同門票收入全數捐出，支持重慶體育基金與本土車手培養。

「張雪機車 」創辦人張雪22日下午在廣東珠海舉辦公益拍賣會，公開拍賣旗下WSBK（世界超級摩托車錦標賽）53號原版冠軍賽車 整車套裝。由於線上出價最高僅停留在250萬元人民幣，未達其心中500萬元的預期，張雪在最後倒數關頭親自衝上舞台口頭喊出300萬元「買回」自家戰駒；他事後幽默自嘲「臉皮厚」，更霸氣承諾這筆300萬元將連同嘉年華門票收入全數捐給重慶體育基金，用於培養中國本土年輕車手。

根據極目新聞報導，這場在「張雪機車·京東WSBK嘉年華」同步直播的拍賣會，核心拍品為車手德比斯駕駛的53號原版冠軍賽車、冠軍獎盃與圈速獎牌，起拍價為50萬元。經過約六分鐘競逐後，價格停滯在250萬元，張雪原想透過手機參與競標，卻因系統限制無法繳納保證金，最終在最後幾十秒直接衝上台對直播間喊出「300萬元」得標，現場更上演了一段「連線競拍成功的自己」的逗趣戲碼。

面對網友調侃他親自出手攔截拍品「賴皮」，張雪大方笑稱：「反正我臉皮厚，我自己買回來。」他也感性解釋，這輛戰駒見證團隊在國際賽場完成夢想，情感價值無可取代，既然市場出價低於預期，不如自己出資買回，未來計畫將賽車與獎盃陳列於公司博物館或家中永久紀念。

張雪對原版冠軍車的心理預期並非空穴來風。今年4月10日，「張雪機車」曾在直播間拍賣同款冠軍「復刻版」賽車並設下500萬元封頂價，當時僅開拍45秒便由「洗臉熊」公司員工何先生以500萬元順利拍下並付清尾款；正因復刻版曾拍出500萬元高價，張雪才對原版冠軍車抱有更高期待。

至於外界關注的善款去向，張雪早在11月中旬便因對原定受贈機構存有疑慮，決定調整為直接扶持國內基層賽車運動。他強調這300萬元絕不會留在個人口袋，只要未來能幫助中國培養出一位真正的世界冠軍車手，「那這筆錢怎麼花都划算」。