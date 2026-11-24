劉雨欣住家遭竊現場。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國女星劉雨欣在洛杉磯新家二度遭竊，並抱怨警方報案後遲遲到場、舊案未破，令她對當地治安極度失望。

中國女星劉雨欣日前在社群平台發文自曝，位於美國洛杉磯 的住所再次遭遇入室盜竊。她兩年前在當地就曾遭竊損失數千萬元人民幣，事後為安全起見特地更換住處並安裝自動報警系統，未料新家仍被洗劫，且報警後警方竟耗時兩小時才趕抵現場，讓她氣憤直呼，「美國真的不能待了，沒有任何治安可說」。

根據觀察者網報導，劉雨欣21日發文痛批洛杉磯簡直是「犯罪都市」，諷刺道「能不能從中國派點警察給他們上上課，自由美利堅已經自由到三番五次到別人家零元購了，報警兩小時後見真是活久見」。她進一步透露，雖然新家已加裝自動報警裝置，但警方遲遲未現身的處置速度令她極度失望，更無奈坦言兩年前的舊案至今仍未偵破。

這起接連失竊的遭遇隨即在網路上引發廣泛關注，不少網友湧入留言關心並討論海外華人的居家安全。面對網友詢問，劉雨欣在評論區親自回覆證實，此次被偷的是更換後的全新住所而非舊居，並心有餘悸地直言，「感覺是我人被盯了」；許多公眾也對當地治安狀況與警方辦案效率表達憂慮與熱議。

劉雨欣上一次遭竊發生在2024年2月19日，當時她帶家人旅行返回位於比佛利山莊的住所，發現數十年奮鬥的家當被一掃而空，包括珠寶、手表、名牌包及現金等損失高達數千萬元，屋內櫃子與保險櫃均遭暴力拆開，當時她便曾感嘆當地治安已不適合人生存。

1988年出生於湖南衡陽的劉雨欣，畢業於中央戲劇學院，2005年曾獲亞洲小姐桂冠，並憑藉電視劇「步步驚心」中「明玉格格」一角廣為人知，代表作還包括「花木蘭」、「太平公主秘史」及「三生三世枕上書」等。如今在異鄉兩度遭竊且舊案懸而未決，也再度凸顯海外居家防盜的嚴峻考驗。

「步步驚心」中劉雨欣飾演明玉格格。 （取材自錦觀新聞）

劉雨欣。（取材自錦觀新聞）