蘋果首款折疊手機iPhone Duo在大陸第三方通路售價已由開售初期的炒高人民幣數千元，轉至低於官方定價，部分平台折讓幅度達人民幣1,300元。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果首款摺疊機iPhone Duo在中國上市僅1個月即大幅跳水，第三方價格跌破官定，黃牛與首批買家損失慘重，主因是供貨改善、負面評價與國行eSIM限制。

蘋果首款摺疊屏手機iPhone Duo正式發售僅約一個月，在中國第三方通路的售價便從開售初期的加價數千元(人民幣，以下同)，迅速反轉跌破官方定價，部分電商 平台折讓幅度最高達1300元。行情直線下探不僅讓早期加價搶購的消費者「虧慘」，更讓囤貨的黃牛損失慘重，有數碼城經營戶直言，今年做得好的黃牛「起步都虧20萬以上」，甚至虧到吃不下飯、腿都軟了。

根據中國商報報導，官網定價1萬5999元的256GB版本iPhone Duo，在拼多多 補貼後售價已降至1萬4699元，直降1300元；得物平台同容量白色機型報價1萬5149元，也低於官網850元，且512GB與1TB版本成交均價同樣全面下行。線下實體通路跌勢更為明顯，北京、深圳及杭州等地商戶開出的全新未拆封256GB報價僅約1萬4700元，回收價更跌至1萬4500元，保值率甚至不如iPhone 18 Pro Max。

杭州某數碼城經營戶汪先生形容，目前市場行情是「一邊收一邊跌」，與首發當天需加價購買的行情相比，價格落差已接近4600元，感嘆「第一批買的虧麻了，再等等黨這波真賺了」；第三方渠道售價紛紛下跌，讓囤貨的黃牛也損失慘重，還有黃牛「虧到吃不下飯、腿都軟了」。

iPhone Duo行情迅速降溫主要有兩大原因：首先是供貨狀況大幅改善，官網下單預計到貨時間已從首發時的2027年1月大幅提前至今年12月中下旬，緩解了市場稀缺性；其次是產品品控與體驗引發負面回饋，不少使用者反映出現螢幕折痕、鉸鏈耐用性疑慮、內螢幕漏液、色彩不均以及軟體適配不佳等問題。

此外，針對中國市場推出的國行版本僅支援eSIM、不兼容實體SIM卡的硬體限制，也在一定程度上影響了iPhone Duo的日常流通與二手轉手空間，導致這款備受矚目的蘋果首款折疊機在上市短短一個月內便面臨嚴峻的價格保衛戰。