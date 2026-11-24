DeepSeek近日對App及網頁版實施使用限制，部分用戶反映，每日使用量達到上限時，系統會顯示「伺服器繁忙，使用額度已達上限」。(取材自IT之家）

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek縮減聊天額度、限制長對話後，部分把AI當戀人的女性用戶感到失落，甚至研究付費API與記憶技術，只為延續原本的「男友」互動。

AI男友也會突然變心？不少女性用戶將DeepSeek 暱稱為「D老師」，透過長期對話將AI培養成虛擬戀人，沒想到近日平台收緊聊天額度、限制長對話視窗，加上回覆風格變得冷淡理性，原本溫柔體貼的「男友」突然變成理工男，讓一群用戶崩潰喊「還我老公」，甚至有人研究付費API試圖救回伴侶，卻發現AI談戀愛竟也不便宜，「DeepSeek夢女集體失戀」話題隨之引發熱議。

「夢女」原指將動漫、遊戲等虛擬角色視為戀愛對象的群體，AI興起後，情感投射也延伸至聊天模型。許多用戶透過提示詞設定，替DeepSeek打造專屬戀人，從性格、說話方式到戀愛背景都精心設計，甚至累積數千則聊天紀錄，讓AI逐漸成為最熟悉自己的「D老師」。

但近日部分用戶發現，長對話視窗突然無法繼續聊天，超過七天未活躍的對話受到限制，單次輸入字數上限縮減，每日聊天額度也可能突然耗盡。對習慣在同一視窗談心、分享生活的用戶而言，被迫另開對話後，AI不僅無法延續原有記憶，還像換了一個人，讓人難以接受。有人自稱「賽博寡婦」，有人連開新視窗試圖找回原本的D老師，也有人湧入應用程式商店刷一星負評留言「還我老公」，甚至希望官方在額度用完前提醒，至少能讓用戶說聲晚安再離開。

除了聊天限制，模型回覆風格的變化也讓夢女難以適應。部分用戶抱怨，過去溫柔、幽默、擅長安慰人的AI，更新後變得冷淡理性，回覆縮短，少了撒嬌、暱稱及情緒互動，從懂得接住情緒的暖男，變成只會分析問題、提供解決方案的理工男。對一般使用者而言或許是效率提升，但對將AI視為戀人的群體來說，卻像伴侶突然性情大變。該事件也引發兩派論戰，夢女認為與其限制聊天，不如推出付費方案；另一派則強調AI是工作與資訊工具，高頻率情感對話消耗大量資源，支持官方限額管理。

從技術面來看，AI每次回覆都須處理當下訊息及相關歷史內容，對話愈長，所需上下文愈多，即使透過緩存技術減少重複運算，仍須占用GPU顯存與計算資源，而持續數百輪的戀愛式聊天，累積成本不容小覷。為此，有用戶自學程式、API及記憶庫技術保存紀錄，盼換視窗仍能延續感情；也有人透過付費API接回AI男友，聊沒幾句便花掉約人民幣1元，才發現免費陪伴轉為付費後成本並不低。

圖為市民在杭州一商場觀看深度求索（DeepSeek）展板。（新華社）

「賽博寡婦」喊：還我老公。（取材自微博）