幽蘭拿鐵1杯53元「中國奶茶」成非洲網紅 原料供應是難題
中國奶茶近年加速進軍非洲，從奈洛比到阿比讓都出現熱門門店，雖面臨原料進口與人力管理挑戰，業者仍靠高品質與在地化策略搶市場。
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中國奶茶近年加速進軍非洲，從奈洛比到阿比讓都出現熱門門店，雖面臨原料進口與人力管理挑戰，業者仍靠高品質與在地化策略搶市場。
非洲原本被視為奶茶市場的空白地帶，如今卻掀起「中國奶茶」熱潮。一杯幽蘭拿鐵要價53元人民幣（約7.5美元）、花田烏龍50元，價格比中國國內高出數倍，仍吸引大批當地民眾排隊購買，甚至有門店開業第五天就接獲500杯訂單，成為當地網紅店。
中國奶茶近年加速進軍非洲，從肯亞、科特迪瓦到衣索比亞，都能看見帶有中國元素的茶飲店，顧客也逐漸從華人擴展至當地民眾。
在肯亞首都奈洛比，浙江杭州人江美麗（化名）經營的Kiyoyo奶茶店，2025年2月開出第一家門店，不到一年已拓展至7家，約80%顧客是當地人。店內奶茶平均售價約20至30元人民幣，冰淇淋則只賣5元，她希望打造「讓肯尼亞普通人都能消費得起的中國奶茶店」。
科特迪瓦的「熊貓奶茶」則由從上海辭職赴非創業的雷女士創辦，一款奶蓋珍珠奶茶尤其受歡迎，開業第五天就接獲500杯訂單，目前已成為首都阿比讓最熱門的奶茶店之一。
價格較高的門店同樣不乏客人。奈洛比有店家一杯幽蘭拿鐵售價約53元人民幣，另一家伯牙絕弦更要價56元。有中國遊客喝完感嘆：「相同價格能在國內喝3杯。」但高價並未阻擋當地消費者，社群平台上也出現不少本地博主拍片分享芋泥波波奶茶、幽蘭拿鐵等飲品。
江美麗認為，想在非洲站穩腳步，品質不能打折。她每天早上6時到店切水果、現煮茶湯，珍珠當天煮好，隔夜全部倒掉。從芒果怎麼切、茶湯怎麼煮，到如何微笑服務及處理客訴，她都親自培訓員工。
有人勸她，在非洲不必如此講究，她卻堅持：「食材新鮮與否，顧客是喝得出來的。」店內每季推出新品，再依肯亞人的甜度偏好及華人的口味需求調整配方。一名老顧客曾告訴她：「你們家的珍珠，和其他家真的不一樣。」
中國奶茶業者看上非洲市場，與國內茶飲競爭激烈、當地開店成本相對較低有關。以奈洛比為例，10至20平方米的街邊店月租約2000至8000元人民幣，本地員工月薪約700元，吸引不少小型創業者前往。一名在多哥經營奶茶店的華人，仿照蜜雪冰城產品線打造自有品牌，投資約8萬元，月盈利超過1萬元，目前已開出第三家店。
不過，非洲市場並非遍地商機。原料供應是業者面臨的主要難題，珍珠、茶葉及包裝耗材多仰賴中國進口，海運通常需要一個半月至三個月。江美麗曾考察印度工廠，卻發現當地仍缺乏相關生產能力，最後只能繼續從中國進貨。
用工管理也不容易，當地員工需要接受系統培訓，人員流動則增加經營成本。此外，市場競爭已提前出現，肯亞已有店家模仿Kiyoyo，甚至有門店直接掛上「茶顏悅色」及「蜜雪冰城」招牌。相關品牌均證實這些店家並非官方門店。
面對競爭，江美麗計畫將業務拓展至東非，並成立KOO奶茶學院，透過三周脫產培訓及一個月實習培養人才。另一名業者李女士則計畫拓展市中心商圈，並開發符合清真規範的特色品類。
業者指出，科特迪瓦、多哥、肯亞及衣索比亞等國仍有不少奶茶市場空白，但市場空白不代表創業容易。有人認為機會仍在，也有人提醒，想赴非洲經營奶茶店，「首先要有一顆強大的心臟」。
因非洲奶茶市場原本空白，加上中國品牌帶來新鮮感與多樣口味，部分門店又能結合社群行銷，讓當地消費者願意嘗鮮，甚至形成排隊與打卡熱潮。 最大的難題是原料供應，珍珠、茶葉與包材多靠中國進口，運輸時間長；此外還有員工培訓、人員流動，以及當地仿冒店家提早出現的競爭壓力。 業者一方面堅持現煮茶湯、當天處理食材維持品質，另一方面依當地口味調整甜度，並透過開課培訓人才、開發清真品項與拓展商圈來擴張。
精華 FAQ
因非洲奶茶市場原本空白，加上中國品牌帶來新鮮感與多樣口味，部分門店又能結合社群行銷，讓當地消費者願意嘗鮮，甚至形成排隊與打卡熱潮。
最大的難題是原料供應，珍珠、茶葉與包材多靠中國進口，運輸時間長；此外還有員工培訓、人員流動，以及當地仿冒店家提早出現的競爭壓力。
業者一方面堅持現煮茶湯、當天處理食材維持品質，另一方面依當地口味調整甜度，並透過開課培訓人才、開發清真品項與拓展商圈來擴張。
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