中國奶茶品牌近年進軍非洲，從肯亞、科特迪瓦到衣索比亞，都能見到帶有中國元素的茶飲店，吸引當地民眾嘗鮮。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國奶茶近年加速進軍非洲，從奈洛比到阿比讓都出現熱門門店，雖面臨原料進口與人力管理挑戰，業者仍靠高品質與在地化策略搶市場。

非洲原本被視為奶茶市場的空白地帶，如今卻掀起「中國奶茶」熱潮。一杯幽蘭拿鐵要價53元人民幣（約7.5美元）、花田烏龍50元，價格比中國國內高出數倍，仍吸引大批當地民眾排隊購買，甚至有門店開業第五天就接獲500杯訂單，成為當地網紅店。

中國奶茶近年加速進軍非洲，從肯亞、科特迪瓦到衣索比亞 ，都能看見帶有中國元素的茶飲店，顧客也逐漸從華人 擴展至當地民眾。

在肯亞首都奈洛比，浙江杭州人江美麗（化名）經營的Kiyoyo奶茶店，2025年2月開出第一家門店，不到一年已拓展至7家，約80%顧客是當地人。店內奶茶平均售價約20至30元人民幣，冰淇淋則只賣5元，她希望打造「讓肯尼亞普通人都能消費得起的中國奶茶店」。

科特迪瓦的「熊貓奶茶」則由從上海辭職赴非創業的雷女士創辦，一款奶蓋珍珠奶茶尤其受歡迎，開業第五天就接獲500杯訂單，目前已成為首都阿比讓最熱門的奶茶店之一。

價格較高的門店同樣不乏客人。奈洛比有店家一杯幽蘭拿鐵售價約53元人民幣，另一家伯牙絕弦更要價56元。有中國遊客喝完感嘆：「相同價格能在國內喝3杯。」但高價並未阻擋當地消費者，社群平台上也出現不少本地博主拍片分享芋泥波波奶茶、幽蘭拿鐵等飲品。

江美麗認為，想在非洲站穩腳步，品質不能打折。她每天早上6時到店切水果、現煮茶湯，珍珠當天煮好，隔夜全部倒掉。從芒果怎麼切、茶湯怎麼煮，到如何微笑服務及處理客訴，她都親自培訓員工。

有人勸她，在非洲不必如此講究，她卻堅持：「食材新鮮與否，顧客是喝得出來的。」店內每季推出新品，再依肯亞人的甜度偏好及華人的口味需求調整配方。一名老顧客曾告訴她：「你們家的珍珠，和其他家真的不一樣。」

中國奶茶業者看上非洲市場，與國內茶飲競爭激烈、當地開店成本相對較低有關。以奈洛比為例，10至20平方米的街邊店月租約2000至8000元人民幣，本地員工月薪約700元，吸引不少小型創業者前往。一名在多哥經營奶茶店的華人，仿照蜜雪冰城產品線打造自有品牌，投資約8萬元，月盈利超過1萬元，目前已開出第三家店。

不過，非洲市場並非遍地商機。原料供應是業者面臨的主要難題，珍珠、茶葉及包裝耗材多仰賴中國進口，海運通常需要一個半月至三個月。江美麗曾考察印度工廠，卻發現當地仍缺乏相關生產能力，最後只能繼續從中國進貨。

用工管理也不容易，當地員工需要接受系統培訓，人員流動則增加經營成本。此外，市場競爭已提前出現，肯亞已有店家模仿Kiyoyo，甚至有門店直接掛上「茶顏悅色」及「蜜雪冰城」招牌。相關品牌均證實這些店家並非官方門店。

面對競爭，江美麗計畫將業務拓展至東非，並成立KOO奶茶學院，透過三周脫產培訓及一個月實習培養人才。另一名業者李女士則計畫拓展市中心商圈，並開發符合清真規範的特色品類。

業者指出，科特迪瓦、多哥、肯亞及衣索比亞等國仍有不少奶茶市場空白，但市場空白不代表創業容易。有人認為機會仍在，也有人提醒，想赴非洲經營奶茶店，「首先要有一顆強大的心臟」。

肯亞奈洛比的Kiyoyo奶茶店主打鮮果茶、珍珠奶茶等品項，約80%顧客是當地人，開業不到一年已拓展至7家門市。（取材自紅星新聞）