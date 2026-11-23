河南許昌「treetree」炸雞店提供傳統韓式甜辣、蜂蜜芥末、奶香芝士等七種口味，因外賣員一句「脆脆的」意外暴紅。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 河南許昌一間原本賣披薩的外賣店，因外賣員一句「脆脆的」推薦炸雞而爆紅，訂單瞬間湧入，夫妻倆忙到幾乎無法休息，並呼籲民眾理性購買。

河南 許昌一家原本以披薩為主的外賣店，近日因外賣員一句「他們家炸雞 是那種tree tree（脆脆）的」，意外在網路暴紅，炸雞訂單瞬間暴增，上架短短3分鐘就賣光當天存量。老闆無奈表示，店裡只有他和妻子兩人，每天忙到凌晨2時才睡、早上7時就得起床，希望顧客理性消費，讓夫妻倆也能喘口氣。

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據九派新聞報導，這家名為「my pizza我家披薩」的店，原本經營披薩多年，炸雞則是不溫不火。近日，一名外賣員送餐時，因好奇顧客點的炸雞為何生意不佳，便請求試吃，沒想到吃過後覺得味道不好，於是自掏腰包，另外買了一份自己認為好吃的炸雞給顧客。

外賣員一邊介紹，一邊熱情推薦：「這小味，哎呦，上頭來！你先嘗嘗，哥。他們家炸雞是那種脆脆的，你知道吧？」影片上傳後，「脆脆的」三個字意外成為宣傳亮點，網友紛紛詢問店家位置，還有人專程前往購買，讓原本默默無聞的炸雞一夕暴紅。

河南許昌一名外賣員試吃顧客訂購的炸雞後，認為味道不佳，特地另外買了一份自己推薦的炸雞，意外帶紅「treetree」炸雞店。（視頻截圖）

老闆楊先生表示，店裡炸雞有傳統韓式甜辣、蜂蜜芥末、奶香芝士等七種口味。由於訂單暴增，目前決定暫時只賣炸雞，等這波熱度過去，再恢復供應披薩。他說，訂單一上架，3分鐘就賣光當天的備貨量。

11月22日，記者前往店家實地採訪時，發現店鋪已經歇業，門上貼著「今日售罄，諸君見諒」。有外地顧客特地前來，只為一嘗網路暴紅的炸雞，還有人表示，朋友人在上海，刷到影片後也好奇味道，特地請她代為購買。

面對突如其來的人潮，楊先生坦言有些招架不住。店裡只有他和妻子兩人經營，每天凌晨2時左右才完成備料，早上7時又得起床，平均每天只睡4個多小時。

他表示，最近不少人詢問何時才能買到炸雞，讓他既困擾又不好意思，「小店承載不了這麼大的客流量，希望本地顧客緩一緩再來，小店會一直開下去，大家總會吃到的。」

楊先生也希望網友冷靜看待這波熱潮，強調店家會繼續營業，產品味道也不會改變，並笑稱自己原本是賣披薩的，希望大家別只顧著吃炸雞，也能看看店裡的披薩。

「treetree」炸雞店楊老闆表示，原本賣披薩為主，如今因炸雞意外走紅，暫時改為只賣炸雞。（視頻截圖）