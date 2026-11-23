敦煌月牙泉透過關井限採、黨河引水補給及疏導風道等措施，逐步恢復水位，也帶動周邊村民投入駝運及民宿等旅遊產業。（取材自央視）

AI摘要 文章摘要整理： 敦煌月牙泉在多年生態治理後水位回升、水域擴大，並帶動濕地、候鳥與觀光產業發展，成為治理地下水與生態復育的成功案例。

甘肅 敦煌月牙泉「胖」回來了！最新監測顯示，今年月牙泉水域面積已超過32畝，創20多年來新高，平均水深也從2011年的1.29公尺增至目前的3.89公尺。這彎曾一度瀕臨乾涸的大漠清泉，經過多年生態治理，不僅重現水波豐盈的景象，也帶動周邊村民靠旅遊增加收入。

月牙泉位於甘肅敦煌鳴沙山中，因水面形似彎月而得名，有「沙漠第一泉」之稱。如今泉水豐盈、蘆葦搖曳，去年設置在泉邊的石柱圍欄，如今已有數根浸入水中，泉形也從過去瘦成初一新月，逐漸恢復成初十般圓潤。

最新監測顯示，月牙泉目前平均水深3.89公尺，最大水深達4.9公尺，水質穩定維持Ⅱ類標準。當地也透過水下機器人、水位監測儀及監測井等設備，持續掌握水域面積、水深及地下水變化。

然而，月牙泉並非一直如此豐盈。20世紀80年代末，泉水水位一度只剩0.5至1公尺，泉底幾乎裸露，甚至形成啞鈴狀。當地曾嘗試從周邊幹渠引水補泉，但因水質不同，導致泉水變得混濁；大量抽取周邊地下水，也讓泉水水位持續下降。

經過調查，當地發現問題不只是泉眼缺水，而是整個區域地下水位下降。農田灌溉及城市用水大量抽取地下水，加上黨河水庫蓄水後，下游河道一度斷流，減弱地下水對泉域的自然補給。

為了從根本改善問題，當地開始「關井壓田」，嚴格控制地下水開採，並推動水源置換。敦煌市2017年啟動地下水源地置換工程，將城市供水從地下水改為黨河地表水，每年置換出1100萬立方公尺地下水。地下水超採面積也從663平方公里降至452平方公里。2025年，超採區地下水位較前一年上升0.08公尺，是數十年來首次止跌回升。

除了減少用水，當地也透過引水補給地下水。2018年建成的「十二連湖」補水工程，利用12個未經硬化的滲水池，讓黨河水自然滲入地下，再透過地勢高低差補給月牙泉。這套系統不僅滋養泉水，也在周邊形成622.5畝生態濕地，吸引白鷺、天鵝等候鳥棲息。

此外，治理團隊還發現，鳴沙山東西向風力循環有助於將堆積在泉邊的沙子吹離，因此不能一味阻沙，而要讓風道保持暢通。近年景區遷走緊貼沙山的設施、降低遮擋風道的樹木，讓自然風力帶走積沙。監測顯示，2019年至2025年，風力從每秒1.9公尺增至2.2公尺，月牙泉南北兩山間距也擴大近20公尺。

生態改善也為當地帶來觀光收益。月牙泉村有200多戶村民在景區從事駝運服務，周邊另有100多家民宿經營。不少村民從種植瓜果轉為養駱駝，民宿業者也加裝電梯、改善住宿設施。

鳴沙山月牙泉景區表示，目前已帶動周邊月牙泉村、鳴山村居民就業，提供約4000個工作崗位，景區每年二次消費收入約2.6億元。

景區副主任崔全彬表示，泉邊一棵古柳見證了月牙泉水位的變化，從老照片可見，過去泉水最深時幾乎淹至樹根。當地長遠目標，就是讓泉水逐步恢復，重新回到古柳腳下。

甘肅敦煌月牙泉水波豐盈，最新監測顯示，今年水域面積超過32畝，創20多年來新高。（取自央視）