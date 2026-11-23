時隔6年，被旅行者們稱為「人一生必須坐一次」的K3/4次列車將於25日以V3/4次列車的形式重啟。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 停開6年的K3/4次列車將於25日重啟為V3/4次，北京出發經蒙古國前往伊爾庫茨克，並以升級車廂與餐飲設施吸引旅客。

時隔6年，被旅行者們稱為「人一生必須坐一次」的K3/4次列車將於25日以V3/4次列車的形式重啟。其中，25日的V3次列車將由北京出發，經蒙古國抵達俄羅斯 的伊爾庫茨克，全程2666公里、運行55小時。

紅星新聞報導，負責銷售該次列車車票的中國國際旅行社官方微信 公眾號介紹稱，此前K3/4次列車停開6年後，這條被老旅行者稱為「人一生必須坐一次的列車」迎來重啟。目前已有網友在社交平台上曬出了其購買的11月25日首發車票，計畫從北京乘車前往蒙古國的扎門烏德。

位於二連浩特市的該列車車票銷售人員21日表示，目前，首發班次的V3次列車部分車票已經售出，但仍有不少車票可供購買。「目前該次列車剛剛啟動宣傳，還有很多遊客不知道有這個車次。另外，列車終點站伊爾庫茨克附近有著名景觀貝加爾湖藍冰，而目前還沒到藍冰的最佳觀賞期。因此，未來幾個月該次列車的車票可能會賣得更好。」

銷售人員提供的列車票價顯示，從北京出發到伊爾庫茨克的散客硬臥票價為2411元（人民幣，下同，約361美元），散客高級軟臥價格為3763元。

車票銷售人員表示，如今的V3次列車硬件設施比此前的K3次列車有了顯著升級，列車餐車提供中餐和西餐。不過，該銷售人員表示，列車離開中國後部分路段位於荒無人煙的戈壁，可以隔著窗戶看到戈壁美景，此時手機信號相對一般。另一名銷售人員表示，列車上還配備了淋浴設施，旅客不必為長途旅行無法洗澡感到擔憂。

此外，有銷售人員提醒，目前俄羅斯對持普通護照的中國公民有免簽政策，但中國公民乘火車前往蒙古國仍需辦理電子旅遊簽證，建議遊客購票時務必檢查好個人簽證情況。