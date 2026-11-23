滿地都是被切開的蘋果。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 雲南昭通果農指控百萬粉絲主播私闖果園直播帶貨並糟蹋蘋果，警方調查後確認是誤入相鄰果園，造成181斤損毀，雙方已談妥賠償。

雲南昭通一果農近日發視頻稱，當地一名百萬粉絲主播未經許可，私自進入自家蘋果園直播帶貨，當場切開許多蘋果進行展示，給果園造成損失，「糟蹋千斤蘋果」衝上熱搜。22日，當地警方調查後表示，該主播找錯地點誤入相鄰果園帶貨，損毀蘋果共計181斤，雙方已就賠償事宜達成一致。

澎湃新聞報導，從該果農發布的視頻中可見，地上散布著切開的蘋果，樹上的一些蘋果也被削去一半。該果農在視頻中描述，那名主播既沒有經過自己家人的同意，也沒有跟自己打招呼，就在其果園做直播，把果園弄得稀巴爛。

報導稱，這片果園的主人陳先生刷短視頻時才發現是自家果園，隨即報警。陳先生稱，該主播當場切開數百斤蘋果，果肉全被扔在地上，按照市場價每斤3元算，這部分蘋果損失600多元（人民幣，下同，約90美元）。此外，果園裡還有大量被刮落在地和私自摘下的蘋果，有的掛在樹上就被直接切開。陳先生估計，遭到破壞和浪費的蘋果總計有1000多斤。陳先生在視頻的評論區回覆網友稱，他找該主播理論過，對方表示願賠償6000元，但自己無法接受。

記者在社交平台上查詢到，與陳先生產生糾紛的這名主播粉絲量有120多萬，標籤中寫道：「我家三代都是果農，爺爺種蘋果，爸爸種蘋果，我也種蘋果……」其購物的鏈接主要是銷售昭通蘋果，許多視頻都是其在果園當場切開蘋果進行展示的場景。22日下午7時左右，記者發現該主播已下架所有視頻。

22日，昭通市昭陽區青崗嶺派出所一工作人員向記者證實，他們確實接到相關果農報警，目前警方仍在調查處理此事。

青崗嶺鄉政府一工作人員表示，當地一主播和果園之間的糾紛，政府已派工作人員介入調解，因該主播在當地較有影響，相關情況已上報上級相關部門。

涉事主播在果園切開蘋果展示。（視頻截圖）