事發畫面。（取材自台州交通廣播）

AI摘要 文章摘要整理： 網傳問界M9車主在高速開啟輔助駕駛後躺倒熟睡，引發輿論熱議與安全疑慮，交警正核查，客服則重申系統僅為輔助功能。

鴻蒙智行享界V8日前發布會上，余承東「開車可睡覺」言論掀波後急改口「握好方向盤」。同屬華為 「鴻蒙智行」旗下的合作汽車品牌問界M9，也因車主開輔助駕駛（ADAS）熟睡，21日衝上微博 熱搜。據網友發布的視頻，一名疑似問界M9車主在高速路段開啟輔助駕駛後，於主駕位置躺倒熟睡，車輛仍保持在道路上高速行駛。目前，交警部門正在核查。事件引發熱議後，多數人稱不敢嘗試，怕「睡夢中開到天國」。

台州交通廣播報導，該車主在視頻的發布文案中稱：「出差回程太累了，倒頭就睡。華為問界M9全程智駕開回武漢。」

不過在外界質疑「開輔助駕駛熟睡」有安全疑慮後，搜索發現，網名為濤哥的帳號，目前在全網多個平台已搜索不到。

針對網傳視頻，接線客服表示，已將該情況記錄並轉交專項對接，「這邊會進一步去進行核實」。這名客服同時回應，問界ADS僅為輔助駕駛員駕駛而設計，並不是自動駕駛或者無人駕駛，不能取代駕駛員的專注駕駛和準確判斷，駕駛員應始終手握方向盤，密切關注路況並在必要時人工干預。

進一步追問車輛是否配備脫手檢測和疲勞監測，以及上述功能能否關閉時，客服表示車輛配有脫手檢測提示，「暫時沒有核實到脫手檢測是可以關閉的」；而疲勞監測則可在中控大屏「駕駛一場景輔助」中手動開啟或關閉。

繼續追問「為什麼車主能睡這麼久、車機還能保持智駕」時，該客服僅回應「需要進一步對接核實」，未給出當場結論。

截至21日，相關部門尚未就此事發布正式通報。網友說，「所以，很多人死得其所」、「我總共看過四個開智駕司機睡覺的，而且都是這個牌子的」、「界車是帶有催眠功能嗎？怎麼一個個的上車就要睡覺？」、「原來這是一場行銷騙局」。但也有人肯定輔助駕駛，稱「如果不讓用，那就別生產」。

問界M9車主稱全程智駕開回武漢。（當事人社媒截圖）