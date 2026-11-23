「北京人排隊買金條」上熱搜 有人一次入手85萬元
國際金價近日回調，北京菜百首飾總店湧現民眾排隊買金條潮，一度售罄，多地也出現搶購黃金現象，反映投資者趁跌進場的熱情。
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國際金價近日回調，北京菜百首飾總店湧現民眾排隊買金條潮，一度售罄，多地也出現搶購黃金現象，反映投資者趁跌進場的熱情。
北京西城區菜百首飾總店投資金條櫃台近日擠滿了人，全都是趁近日金價下跌，趕來搶購黃金，黃金櫃台、結帳台都排著長隊，有投資者一次性購入11根100克金條，入手金額超過85萬元（人民幣，下同，約12.7萬美元），狂熱現象還把「北京市民排隊買金條」推上熱搜；「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了」菜百一名工作人員說。不僅北京菜百金價賣瘋了，多地也一樣瘋，河南鄭州甚至有擠不上電梯的顧客爬十幾層樓，只為買黃金。
據華廈時報報導，最近一段時間，國際金價持續回調。20日上午，現貨黃金跌勢不止，盤中直線跳水跌破3600美元/盎司。中國黃金盤中一度跌破760元/克，相比今年初創下的歷史高點已下跌超過30%。價格跳水之下，北京黃金市場人氣快速回升，菜百首飾總店裡，成功搶購的投資者排隊取貨，沒搶到的則擠在櫃台前，等著「撿漏」。
當天上午11時45分，北京西城區菜百首飾總店投資金條櫃台前擠滿了人。「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了。」工作人員一遍遍重複著同一句話。就在一個多小時前剛經歷了一輪搶購，金價跌到760元/克，投資金條在11時30分左右就已售罄。「我們也不知道能不能補貨，現在您只能在櫃台等等，看看有沒有下單顧客不要的貨。」北京菜百的工作人員說。
所謂「不要的金條」，是指顧客下單後未在規定時間內付款而釋放出來的貨源。根據菜百規定，投資者購買投資類商品應在「銷售預付單」開具後1小時內完成全額付款，逾期未付預售單自動失效，相關商品重新回到櫃台售賣。
金條早已斷貨，購買櫃台前的人卻愈聚愈密。過了12時，取貨處的人流漸退，購買櫃台前反倒又疊上一層，裡圈的人扒著櫃台問貨，外圈的人踮著腳往裡張望。「昨天金價800，我過來買了，今天跌到760元/克了，我又早早地排隊過來買了。昨天的人沒今天的人多，一直有貨。」60餘歲投資者劉先生說。有投資者一次性購入11根100克金條，入手金額超過85萬元。
金價快速下行，讓不少高位囤金的投資者措手不及。「沒想到能跌這麼多。」有黃金投資者表示，此前金價較高時囤了不少黃金，如今虧了不少，「之前跌到810元/克的時候我也沒捨得賣，沒想到現在760元/克了，沒辦法，只能扛著。」
另有鄭州網友發文稱，他趁金價下跌到當地金店搶購，現場十分火爆，不少顧客湧入門店，電梯擁擠到難以搭乘，有人乾脆爬十幾層樓進店挑選金飾。店內店員忙得連軸轉，連日顧不上吃飯休息，展廳單日訂單突破一千單，創下今年新高。
因為近期國際金價明顯回調，現貨黃金一度跌破3600美元/盎司，中國黃金價格也回落到約760元/克，吸引不少投資者趁低進場搶購。 報導提到，有投資者一次性購入11根100克金條，總金額超過85萬元人民幣，顯示市場在金價下跌時仍有強烈的逢低買入需求。 鄭州等地同樣出現黃金搶購潮，有顧客因電梯太擠改爬十幾層樓進店，店員忙到連軸轉，部分門店單日訂單甚至突破1,000單。
精華 FAQ
因為近期國際金價明顯回調，現貨黃金一度跌破3600美元/盎司，中國黃金價格也回落到約760元/克，吸引不少投資者趁低進場搶購。
報導提到，有投資者一次性購入11根100克金條，總金額超過85萬元人民幣，顯示市場在金價下跌時仍有強烈的逢低買入需求。
鄭州等地同樣出現黃金搶購潮，有顧客因電梯太擠改爬十幾層樓進店，店員忙到連軸轉，部分門店單日訂單甚至突破1,000單。
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