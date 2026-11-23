金價回落，北京市民排隊買金條。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 國際金價近日回調，北京菜百首飾總店湧現民眾排隊買金條潮，一度售罄，多地也出現搶購黃金現象，反映投資者趁跌進場的熱情。

北京西城區菜百首飾總店投資金條櫃台近日擠滿了人，全都是趁近日金價 下跌，趕來搶購黃金，黃金櫃台、結帳台都排著長隊，有投資者一次性購入11根100克金條，入手金額超過85萬元（人民幣，下同，約12.7萬美元），狂熱現象還把「北京市民排隊買金條」推上熱搜；「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了」菜百一名工作人員說。不僅北京菜百金價賣瘋了，多地也一樣瘋，河南鄭州 甚至有擠不上電梯的顧客爬十幾層樓，只為買黃金。

據華廈時報報導，最近一段時間，國際金價持續回調。20日上午，現貨黃金跌勢不止，盤中直線跳水跌破3600美元/盎司。中國黃金盤中一度跌破760元/克，相比今年初創下的歷史高點已下跌超過30%。價格跳水之下，北京黃金市場人氣快速回升，菜百首飾總店裡，成功搶購的投資者排隊取貨，沒搶到的則擠在櫃台前，等著「撿漏」。

投資者排隊搶購金條投資者排隊搶購金條。（取材自華夏時報）

當天上午11時45分，北京西城區菜百首飾總店投資金條櫃台前擠滿了人。「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了。」工作人員一遍遍重複著同一句話。就在一個多小時前剛經歷了一輪搶購，金價跌到760元/克，投資金條在11時30分左右就已售罄。「我們也不知道能不能補貨，現在您只能在櫃台等等，看看有沒有下單顧客不要的貨。」北京菜百的工作人員說。

所謂「不要的金條」，是指顧客下單後未在規定時間內付款而釋放出來的貨源。根據菜百規定，投資者購買投資類商品應在「銷售預付單」開具後1小時內完成全額付款，逾期未付預售單自動失效，相關商品重新回到櫃台售賣。

投資金條櫃臺已空空如也投資金條櫃臺已空空如也。（取材自華夏時報）

金條早已斷貨，購買櫃台前的人卻愈聚愈密。過了12時，取貨處的人流漸退，購買櫃台前反倒又疊上一層，裡圈的人扒著櫃台問貨，外圈的人踮著腳往裡張望。「昨天金價800，我過來買了，今天跌到760元/克了，我又早早地排隊過來買了。昨天的人沒今天的人多，一直有貨。」60餘歲投資者劉先生說。有投資者一次性購入11根100克金條，入手金額超過85萬元。

金價快速下行，讓不少高位囤金的投資者措手不及。「沒想到能跌這麼多。」有黃金投資者表示，此前金價較高時囤了不少黃金，如今虧了不少，「之前跌到810元/克的時候我也沒捨得賣，沒想到現在760元/克了，沒辦法，只能扛著。」

另有鄭州網友發文稱，他趁金價下跌到當地金店搶購，現場十分火爆，不少顧客湧入門店，電梯擁擠到難以搭乘，有人乾脆爬十幾層樓進店挑選金飾。店內店員忙得連軸轉，連日顧不上吃飯休息，展廳單日訂單突破一千單，創下今年新高。

金條已賣光，但櫃臺前依舊人流密集金條已賣光，但櫃臺前依舊人流密集。（取材自華夏時報）