胡錫進建議大家每周至少去商場消費一次。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 胡錫進呼籲民眾周末多逛商場、把部分網購改回實體店，但因將商場興衰與房價連結而引發網友反彈，輿論焦點集中在消費力不足與商場競爭力問題。

資深媒體人胡錫進 發文建議大家周末多逛商場，提出「至少留三、四成給實體商場」，但他將商場倒閉與小區房價 掛鉤的言論引發大量網友批評「何不食肉糜」。

胡錫進22日晚間在微博 發文表示，民眾如果購物九成左右都來自網路，應該適度改變消費習慣，至少將三至四成消費留給實體商場。他建議大家每周至少到商場消費一次，而且不能只是吃飯，也應將部分原本在網路下單的商品，轉到住家附近的商場購買。

胡錫進認為，實體商場如果持續失去客源，可能面臨接連歇業的局面，進而影響周邊街區的繁榮程度。他還將商場經營與住宅價值連結，指出如果住家附近的商場都關閉了，所在社區的房價也可能跟著下跌。

這番言論在網路引發討論。部分網友認同實體商業需要消費者支持，也有人以幽默方式回應，表示如果胡錫進願意報銷消費，就願意天天逛商場；還有人調侃，逛商場可以順便喝奶茶、吃大餐。

但更多網友對他的建議持反對態度，認為問題不在民眾不願意逛街，而是許多人根本沒有足夠的消費能力。有網友直言，「沒錢才是大部分人的問題」，也有人表示，自己已經被股市套牢，只能減少非必要開支，質疑為何要將支持商場的責任轉嫁給普通消費者。

另有網友以「何不食肉糜」形容胡錫進的言論，認為高收入者難以體會工薪階層的生活壓力。有人指出，部分上班族周末只有半天休息時間，連補眠都來不及，更遑論專程逛商場消費。

網友說，「別這麼勸啊，應該勸商場提供比網購更好的購物體驗競爭力啊」、「被股市收割完了，讓國家來購買吧」、「股市做空我，我只能不必要不消費了」、「沒錢才是大部分人的問題」、「別螳臂當車了，歷史潮流不可逆轉」。

此外，也有評論將焦點放在實體商場本身的競爭力，認為部分商場商品價格偏高、退換貨程序不便，加上停車費等額外成本，都是消費者轉向網購的原因。與其要求民眾把網購訂單轉回實體店，不如改善商品價格、服務品質及購物體驗，讓商場重新具備吸引力。