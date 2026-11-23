中國監管機構射出「穩市三箭」，包括自11月30日起，將融資保證金比率由100%降至80%，有助活絡A股市場。圖為成都某證券交易大廳，一股民邊吃午餐邊緊盯股市行情大屏。（中新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 中國監管機構推出降融資保證金、引入造市商與交易降費三項穩市措施，預估可釋放近4000億元資金，但A股開盤仍未見明顯提振。

全球金融市場動盪，中國監管機構22日射出「穩市三箭」，包括自11月30日起，將融資保證金比率由100%降至80%、創業板引入造市商、滬深交易所降費等。業內預估，將釋放近4000億元（人民幣，下同，約599億美元）增量資金，有助活絡A股市場。在救市政策下，A股市場似乎不捧場，23日開盤滬指開跌0.86%，深證成指開跌0.98%，創業板指開跌0.75%。

在A股市場，融資保證金比率是投資人融資買入時，交付保證金與融資交易金額的比率，直接影響槓桿倍數。以100萬元保證金為例，比率為100%時最多可融資100萬元買進證券；降至80%後，最多可融資125萬元，槓桿倍數由1倍提高至1.25倍。

中國基金報測算，目前A股市場融資餘額約2.2兆人民幣，考量投資人通常不會全部用融資買入，估計全市場可用保證金餘額約在5000億元至1兆元間，按80%的融資保證金比率計算，預計可帶來近1000億元增量資金。

另對於11月30日前尚未了結的融資合約，證券公司可按調降後的比率計算投資人保證金可用餘額，進一步盤活存量資金。業內測算，若對近2.2兆元存量融資合約適用80%的保證金比率，可釋放近3000億元，兩者合計可帶來近4000億元資金。

滬深北三大交易所指出，今年1月曾將融資保證金比率由80%調高至100%，有效緩解槓桿風險。基於近期融資交易活躍度明顯下降、整體槓桿水準不高，當局遂按逆周期調節安排，適度降低保證金比率，以釋放融資空間及提升市場流動性。

滬深交易所於同日發布減免費用通知，覆蓋股票、基金及債券等投資工具，今年度合計向市場讓利逾46億元。監管部門並將在創業板引入造市商制度，透過持續提供買賣雙邊報價，增加市場深度、縮小買賣價差，提升市場流動性及定價效率。

中國監管機構射出「穩市三箭」，包括自11月30日起，將融資保證金比率由100%降至80%，有助活絡Ａ股市場。（歐新社）