央視主持人楊帆因為假牙事件衝上熱搜第一。(取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 央視主持楊帆在新疆喀什錄影時因吃芝麻糖黏掉烤瓷門牙，隨後展開鬧劇式尋牙，最後靠診所補臨時牙繼續拍攝，事件迅速引爆熱搜。

央視主持人楊帆在新疆 喀什錄製節目時，吃了一口當地特色芝麻糖，沒想到竟把烤瓷門牙黏掉，直到走了一段路，發現嘴裡「漏風」，才驚覺牙齒不見了。他急忙發動眾人幫忙尋找，最後還得衝進牙醫診所緊急補牙，爆笑過程讓「央視主持人錄節目假牙丟了」23日登上微博 熱搜第一。

綜合新民晚報、極目新聞等報導，楊帆日前參與綜藝節目「此生要去的100個地方」，在新疆喀什集市錄製美食環節，品嘗當地特色芝麻糖時，因糖果黏性太強，竟意外將他的烤瓷門牙黏脫。

更好笑的是，楊帆當下完全沒有察覺，直到走出一段距離後，突然感覺嘴巴說話時漏風，伸手一摸才發現門牙竟然不翼而飛。

擔心影響錄影的楊帆起初不敢聲張，偷偷向錄音師求助，隨後更當場祭出懸賞，發動集市裡的小朋友展開地毯式搜尋，希望找回消失的門牙。

同行歌手陸虎也加入尋牙行列，甚至異想天開，猜測假牙可能黏在某個人的鞋底，於是一群人輪流抬腳檢查，場面既慌亂又滑稽。

不過，眾人找了半天，始終沒有發現門牙蹤影。楊帆只好趕往附近的口腔診所，由醫師使用樹脂製作臨時牙齒，才得以繼續後續錄影。

這場突發意外也驚動同行藝人，王冰冰、尼格買提及郭采潔等人聽聞消息後，紛紛趕到診所門口看熱鬧。央視文藝官方帳號更打趣表示：「全喀什已經知道楊帆牙掉了。」

有趣的是，楊帆當天還接連被路人認錯身分。掉牙之前，他在喀什街頭被一名上海老人誤認為演員胡歌，當場順勢配合回答：「對，我是胡歌！」沒想到，補完臨時牙走出診所後，又被小朋友認成主持人撒貝寧，他同樣笑著點頭承認，讓好友尼格買提忍不住吐槽：「一天毀了兩個人。」

從前一刻被認成明星，到下一刻滿街尋找門牙，楊帆的遭遇成為節目意外插曲，也讓網友笑翻。

事件曝光後，楊帆本人也在微博發文自嘲：「聽說愛笑的男人運氣不會差。」尼格買提則跟著發文調侃好友，讓這場「門牙失蹤記」持續在網路發酵。

現年45歲的楊帆是央視綜藝頻道主持人，2006年參加「挑戰主持人」大賽獲得亞軍，隨後加入央視，曾主持「黃金100秒」、「越戰越勇」等節目。這次錄影意外，讓他以意想不到的方式登上熱搜。

楊帆一天之內被誤認為胡歌及撒貝寧，被好友尼格買提調侃「一天毀了兩個人」。(取材自上觀新聞)

楊帆到附近診所處理好臨時牙。(取材自上觀新聞)