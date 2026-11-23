中國女生在小紅書曬出和多名外國男友的合照。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 一名在德國生活15年的中國女子在小紅書分享歷任男友與現任丈夫照片，因公開前任影像、預告逐段談舊情而掀起網友對隱私、戀愛自由與婚姻觀的激烈爭論。

一名在德國 生活15年的中國女子，近日在小紅書 以「那些年我在德國交往過的男生們」為題，分享多年來與外國男性交往的照片，引發網友熱議。有人稱讚她勇於分享人生經歷，有人質疑她將前任照片當成流量密碼，甚至有人批評她私生活混亂，讓戀愛自由與隱私界線再度成為討論焦點。

這名女子在貼文中po出一張和多名男子合照拼成的九宮格照片，其餘則是和現任丈夫的照片，文案中用轟轟烈烈、相愛相殺、細水長流、歲月靜好、曖昧拉扯、欲擒故縱等詞句形容各段感情，還預告接下來將推出系列內容，逐一分享每段感情背後的故事。

該篇文章迅速引發網友討論，有的人認為成年人在單身時期有權選擇伴侶，感情不合分手也無須受到指責，不應單憑交往次數評斷一個人的品格。還有人留言說：「姐妹你真沒白活」、「談了一個就結婚的我感覺有點虧虧的」。

然而，更多人反對這篇文章的原因在於女子「為什麼要把這個po出來」。有網友認為，女子不但po出前任男友門的照片，還預告打算逐段公開過往戀情，可能忽略當事人的感受與隱私，「你未經同意放別人的臉，是能被告的」。也有人覺得把前任與現任丈夫的照片放在同一組貼文中，是對現任丈夫的不尊重。 中國女生在小紅書曬出和現任老公照片。（取材自小紅書）

除此之外，這篇文章也引發網友對於結婚前戀愛次數的討論。有人分享自身經驗，稱自己和老伴在一起23年，只和她談過戀愛，年輕時雖也想過「是不是虧了」，但當自己母親在床上癱了三年，是妻子幫忙餵飯擦身，才感悟「這輩子最不虧的事就是娶了她」。還有網友直言，談戀愛想要的究竟是一段關係，還是一份履歷？「跳槽多了公司都要考慮你的穩定性，更別說現實中真正的尋找人生合夥人了。別被網上這些歪門邪道洗腦了。」