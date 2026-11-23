AI摘要 文章摘要整理： 漠河極北寒地測試基地啟動2026至2027年測試季，吸引21家車企在嚴寒環境下進行整車與零部件低溫測試。

小雪節氣，漠河雪原寒氣撲面。漠河極北寒地測試基地內白雪飛揚，轎車、SUV、MPV及輕型卡車依次上陣，在環形道、冰雪坡道上輪番測試。

中新社報導，漠河極北寒地測試基地開園暨2026至2027年漠河寒地測試季21日在漠河林業局啟動。

「漠河氣候寒冷，非常適合進行汽車測試。」一汽—大眾汽車有限公司的高寒測試工程師李闖介紹。 黑龍江漠河地處中國最北端，最低氣溫達零下53℃，每年可穩定開展低溫測試約七個月。自今年9月以來，已有21家車企、299台次試驗車輛、455人次技術人員來到漠河，對新車和新研發的零部件進行全方位的低溫測試。「測試基地的配套設施完備，場地維護和服務保障工作扎實，所以我們會選擇來漠河進行寒區耐久測試。」李闖表示。

據悉，漠河市現在擁有可全年承接委託測試的企業150餘家，完成各類產品低溫性能檢測超四萬件，測試品類由整車拓展至太陽能光伏、熱泵、新材料、無人機、航空零部件等多元領域。

近年來，漠河市以寒地測試為突破口，圍繞「產業配套補鏈、生活配套提質」雙招商主線，穩固存量、補短板、強鏈條、擴增量，全面提升產業承載能力、稅源能力和經濟帶動能力，推動極寒氣候資源優勢向產業優勢、經濟優勢轉化。

為服務好這些測試企業，2023年，漠河市成立了寒地測試服務中心，各類服務保障同步跟進，先後發布試車企業服務條例、測試報備實施細則，建立車企24小時訴求響應機制，推行試車通行證現場即辦即結。