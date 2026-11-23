三星堆—金沙聯合展示古蜀文明魅力。（本報德陽傳真）

中國第11屆博物館及相關產品與技術博覽會（簡稱「博博會」）日前在海南國際會展中心舉辦。四川德陽三星 堆博物館聯合成都金沙遺址博物館，集中展示在智慧傳承、活化利用、連結公眾等方面的創新實踐。

三星堆—金沙聯合展位以「眼睛」為核心創意概念，以三星堆「青銅色」、金沙「黃金色」為視覺錨點，青銅神樹佇立中央，文創展示區、「堆堆堆」咖啡茶飲區、數位體驗區彙集於此。展位內，全新升級的「尋覓三星堆—全感考古新體驗」成為現場焦點。該展項依託三星堆最新考古成果與文物數位資源，融合多人大空間XR、釐米級即時互動等技術，將考古大棚、祭祀坑、文保實驗室等專業場景打造成可觸摸、可交互、沉浸式的體驗空間，直觀展現了考古發掘與文物保護的全過程。

三星堆博物館相關負責人表示，他們正以可感知、可參與、可傳播的活化路徑，讓古蜀文明從考古現場走向公共空間、從專業研究走向大眾生活。未來，三星堆將繼續以開放姿態擁抱時代，在「科技賦能」與「聯結未來」的道路上步履不停，讓文明在薪火相傳中，生生不息。