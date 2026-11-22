四川一對失散20年的雙胞胎姐妹，因妹妹刷到一段短影片意外相認，DNA鑑定證實兩人是同卵雙胞胎。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳兩名女子因長相神似在網路相認，經查證與DNA鑑定後確認是20年前被分送養的同卵雙胞胎，重逢故事也引發關注與討論。

四川一對雙胞胎姐妹出生十多天後便被送養，分別在相隔180公里的兩個家庭長大，20年來從未見過面。沒想到，兩人長大後竟先後來到深圳生活，妹妹日前刷到與自己長相一模一樣的女孩，進一步聯繫後發現對方竟是失散多年的雙胞胎姐姐，DNA 鑑定也證實兩人是同卵雙胞胎，讓這場巧合的重逢有了科學證明。

這段跨越20年的認親故事近日在網路引發關注。兩名女孩分別以「Sum」和「阿Co」的身分發布重逢影片，不少網友卻質疑是事先安排的劇本。

妹妹小羅接受極目新聞訪問時表示，當時自己已經休息，堂哥突然傳來一則抖音私訊，告訴她：「這個女孩子跟你長得很像。」由於她從小就懷疑自己是被抱養的，於是直接私訊對方詢問：「我們兩個會不會是，你是我姐姐，我是你妹妹？」

沒想到，姐姐小夏回覆，她確實有一個妹妹當年被抱走。兩人隨即交換微信 、互傳兒時照片，發現彼此長相幾乎一模一樣。小夏說，點開對方帳號的瞬間，她就忍不住哭了，「真的跟我長得完全一模一樣」，認為這或許就是血緣帶來的牽引。

兩人後來核對身世，發現她們都在2006年農曆9月出生，出生十多天便被親生父母送養。姐姐在四川廣安長大，妹妹則在達州生活，兩地相隔約180公里。小夏表示，親生父母當年已育有兩名女兒，第三胎生下的就是她和小羅這對雙胞胎，兩人分別被不同家庭抱養，另有兩名姐姐留在原生家庭。

更巧合的是，姐妹倆長大後都來到深圳。小夏在當地讀書，畢業後留下工作；小羅從四川畢業後也到深圳，第一份工作是在餐廳擔任服務員，兩人卻始終沒有碰過面。

影片曝光後，兩人的帳號粉絲從數百人增加到數萬人，但也出現「劇本」、「炒作」等質疑。小羅表示，曾有公司提出替她們寫劇本，她們都沒有接受，「我覺得這種美好的事情，又要經過劇本一重一重地變成另外一種故事，我覺得特別不好。」

為釐清真相，記者進一步查核兩人的身分、戶籍及求學紀錄，確認她們分別在四川廣安、達州的不同家庭及學校成長。姐姐的初中班主任也證實曾教過她三年，並表示當時只知道她有一個哥哥，沒有姐妹。

最後，記者協助聯繫深圳鑑定機構進行DNA鑑定。結果依照相關法庭科學DNA檢驗規範及同卵雙生子技術規範，確認小夏與小羅確實是同卵雙胞胎。得知結果後，姐妹倆喜極而泣，約定過年時互相登門拜訪。

談及這段身世，兩人也表示，養育之恩同樣珍貴，認為養恩大於生恩。小羅則說，得知世界上還有一個與自己長得一模一樣的人，也讓她對自己更有信心：「我會對自己說，不用對自己容貌焦慮，不要覺得自己不夠優秀。因為足夠優秀的人就在我的面前，跟我一模一樣。」

雙胞胎姐妹小夏與小羅分別被不同家庭抱養，20年後在深圳重逢，得知鑑定結果後喜極而泣。（取自都市快報橙柿互動）