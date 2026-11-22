郎平（左）21日獲國際排聯最高榮譽「排球勳章」。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國女排名宿郎平獲國際排聯最高榮譽「排球勳章」，回顧50多年排球生涯，感謝團隊與家人支持，並表示若重來仍會選擇排球。

中國排球名宿郎平21日獲國際排聯最高榮譽「排球勳章」。國際排聯在頒獎詞中稱，郎平是「全球排球偶像」，她作為球員和教練取得的成就激勵了幾代人。

被譽為「鐵榔頭」的郎平曾幫助中國女排在1984年洛杉磯奧運 上奪得金牌，此後又以主教練身分率領中國女排在2016年里約奧運上登頂。她還曾執教美國女排在2008年北京奧運上獲得銀牌。郎平在2002年入選國際排球名人堂，並在2025年榮獲國際奧委會教練員終身成就獎。

郎平在獲獎感言中表示：「感謝國際排聯邀請我，並授予我排球勳章。今天站在這裡，說實話，我並不覺得自己是獨自站在這裡。我感覺我的教練、隊友、我執教過的球員，以及多年來與我共事過的每一個人，都和我一起站在這裡。」

郎平回憶說，從14歲在北京開始打排球起，她在這項運動中已經度過了50多年。一路走來，始終有團隊在她身邊。她想與所有這些人分享這份榮譽。

「感謝我的家人、朋友，以及一路支持我的所有球迷，衷心感謝你們。你們與我共同慶祝，在我最艱難的時刻陪伴我，給了我力量。」郎平說，「回首過去，我想起那些人、那些友誼，以及我們共同的夢想。如果一切可以重來，我依然每次都會選擇排球。展望未來，我有兩個願望。我希望看到更多女性教練站上這個舞台。我也希望世界各地有更多人能夠打排球、為排球喝彩，並愛上排球。」

「如果重新走一遍這條路，我想我還會選擇排球。因為這一切都很值得。」

國際排聯表示，「排球勳章」旨在表彰為排球和沙灘排球在全球範圍內的成長與進步作出非凡且持久貢獻的個人。五位獲獎者從賽場上的歷史性勝利到幕後數十年的領導與奉獻，共同為塑造排球運動今日的全球格局做出了貢獻。