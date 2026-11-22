「英歌女孩」登上APEC迎賓舞台。（取材自全球潮汕）

AI摘要 文章摘要整理： 7歲「英歌女孩」莊恩琪在APEC迎賓舞台領舞演出，獲南韓總統夫人鼓掌；她為短短2分鐘表演準備近4個月，展現潮汕英歌舞的傳承與國際能見度。

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廣東7歲「英歌女孩」莊恩琪近日登上亞太經濟合作會議（APEC ）迎賓表演舞台，擔任英歌舞隊伍的C位，向各國領導人及代表配偶展示潮汕非物質文化遺產。表演期間，南韓 總統夫人金惠景也連連鼓掌。莊恩琪父親透露，這場僅約兩分鐘的演出，前後準備近四個月，經過上百次排練，每個動作都反覆打磨。

綜合媒體報導，11月19日，深圳灣文化廣場舉行APEC迎賓活動，一群孩子手持英歌槌，伴隨鑼鼓聲起舞，展現潮汕傳統英歌舞的氣勢。隊伍最前方的莊恩琪年僅7歲，揮槌、轉身及吶喊動作俐落，表現沉穩，成為全場焦點。

莊恩琪父親莊鎔強接受中國新聞網採訪時表示，團隊6月底接獲演出任務，7月初開始準備，原本設計的5分鐘表演，經過多次修改，先後縮短為4分鐘、3分鐘，最後定稿為兩分鐘。從7月至正式演出，隊員持續彩排，尤其10月後進入密集訓練，單一動作往往需要重複練習上百次。

「英歌女孩」登上APEC迎賓舞台。（取材自全球潮汕）

莊鎔強說，英歌服飾相當厚重，穿在孩子身上有數斤重，女兒為了練好轉身揮槌等動作，經常獨自反覆練習數十遍。身為父親雖然心疼，但擔心影響女兒訓練，並未將情緒表現出來。他表示，女兒雖然辛苦，但有小伙伴一起排練，整體過程仍相當愉快。

莊恩琪2019年出生於汕頭市潮陽區貴嶼鎮，家中有英歌舞傳承背景，祖父曾是英歌隊海螺手，父親則擔任鑼手。她5歲開始接觸英歌舞，2024年一次在村中觀看民俗活動時，看到英歌隊經過，便拿起英歌槌跟著起舞，相關視頻迅速在網路走紅，獲網友稱為「英歌女孩」及「國民寶寶」。

此後，她陸續登上央視「開門迎春晚」、中國非遺春晚及粵港澳大灣區春晚等舞台，也曾赴新加坡演出，並向不同英歌流派學習，提升舞藝。2025年，她獲評中國非遺年度提名新聞人物。

英歌舞是潮汕地區具有代表性的民間舞蹈，近年透過校園教育及海外展演持續推廣。據報導，僅汕頭潮陽區便有130多支英歌隊，不少學校及幼兒園也將英歌舞納入課後活動，吸引年輕一代參與。

此外，英歌舞近年多次赴新加坡、泰國、澳洲等地演出，海外潮人社團也曾到潮陽交流學習。莊恩琪此次登上APEC迎賓舞台，不僅展現個人訓練成果，也讓潮汕傳統文化透過國際場合獲得更多關注。

「英歌女孩」登上APEC迎賓舞台。（取材自全球潮汕）