上海小伙辭職進大山支教7年，原創歌曲「割豬草」火爆全網，播放量破千萬。（取材自光明網）

AI摘要 文章摘要整理： 上海工程師大秋辭去高薪工作到大涼山支教7年，並以描寫山區孩子生活的〈割豬草〉走紅；他同時運用AI與創意教學陪伴學生，也呼籲完善鄉村教育保障。

▲ 影片來源：YouTube平台＠

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一首描寫大山孩子日常生活的歌曲「割豬草」，近日在網路暴紅，相關視頻播放量突破千萬，引發網友共鳴。創作者是來自上海的80後支教老師大秋。他從武漢 大學畢業後，原本在上海擔任高薪程序員，卻毅然辭職，前往四川大涼山支教，一待就是7年。

綜合光明網、農民日報報導，7年裡，大秋用鏡頭記錄支教生活，「割豬草」就來自他的一堂音樂課。沒有什麼特殊的布景，只在教室後頭簡單地架一台手機，卻引發全網共鳴。

視頻中，大秋背著吉他彈唱，孩子們在台下跟著節奏拍手、高聲合唱。歌詞「割豬草、撒歡跑，褲腿濕透、泥巴腳…」，描繪孩子們周末上山割草、餵豬的生活點滴，配上歡快的旋律，呈現大山孩子純樸而充滿活力的日常。

大秋表示，歌曲靈感完全來自身邊的孩子，沒有刻意美化生活，也不是要渲染貧困，而是希望透過音樂，讓孩子們熱愛自己的生活。他曾說，希望孩子們在喜歡金錢之前，先學會熱愛音樂、自由與生活，無論將來身在何處，心中都能保有一份熱愛。

上海小伙辭職進大山支教7年，原創歌曲「割豬草」火爆全網，播放量破千萬。（取材自農民日報）

支教7年，大秋不只教書，也利用自身的程序設計專長，運用人工智能（AI）編程製作數字學習遊戲，還把超市發票打印機改造成「詩歌打印機」，甚至在暑假於屋頂搭建臨時游泳池，讓孩子們有更多學習與娛樂體驗。

據報導，大秋每周教授35節課，涵蓋多個學科，平日也協助學生家庭維修設備、購買生活物資，7年來自掏腰包約20萬元人民幣（約2.99萬美元）。他坦言，上海不缺一名程序員，但自己來到大山，可以更好地陪伴孩子。

這首歌還有一段私人故事。大秋透露，「割豬草」也是送給母親70歲生日的禮物。支教期間，他只回過上海老家一次，個人幾乎沒有積蓄。對於長年留在大山，他形容自己找到了一種自在的生活方式。

不過，大秋也觀察到，不少支教老師到山區工作兩、三周便離開。鄉村生活條件、家庭牽掛及職業發展，都是教師能否長期留下的考驗。報道指出，鄉村教育除了需要教師的熱情，也需要完善的經費、職稱及生活保障，才能吸引更多教師扎根基層。

近日，大秋再創作新歌「索瑪很香」。索瑪是杜鵑花，也是大涼山的象徵。從「割豬草」到「索瑪很香」，他繼續用音樂記錄孩子們的生活，希望他們既有機會走向遠方，也能保有對故鄉的熱愛。

上海小伙辭職進大山支教7年，原創歌曲「割豬草」火爆全網，播放量破千萬。（取材自農民日報）