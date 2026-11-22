據衛星圖，秦城監獄2026年新增了圖中三塊區域，分別是牢房、行政樓以及東側的新施工工地。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 外媒依衛星圖像指出，北京秦城監獄正罕見擴建，新增約300間牢房；此舉被認為與近年高強度反腐及黨內政治整肅升溫有關。

英國「經濟學人」報導，經分析衛星圖像發現，專門關押涉及重大國家安全犯罪者、敏感政治犯等高官的北京秦城監獄正大規模擴建。今年初啟動的工程預計將新增至少300間牢房，比原有數量增加約50%，擴建規模為文革以來罕見。有分析認為疑因官方展開新一輪高壓反腐。巧合的是，公安部長王小洪20日在黨媒人民日報發表署名文章，批評少數黨員、高級幹部是「假忠誠」、「偽忠誠」的兩面人、兩派人，強調要進一步「強化對黨忠誠教育」。

位於北京昌平燕山腳下的秦城監獄，是唯一直屬公安部的監獄。據明報報導，自1950年代建成以來，此地便用於關押落馬高官，多數為省部級或以上幹部，包括薄熙來、周永康等。

「經濟學人」公布秦城監獄2016、2021、2023和2026年的衛星對比圖。2016年，秦城監獄西側還是大片農田；2021年開始大規模施工；2023年新監區已經成形。到2026年，又出現新增牢房、擴建行政樓以及東側的新施工工地等三處明顯變化，預計秦城監獄預計新增300多間牢房，牢房總數增加約50%。另西側還新增約7公頃營區，是文革以來罕見的大規模擴建。

秦城監獄外觀。（路透）

報導指出，秦城擴建恰好與官方近年高強度的反腐動作密切相關。據了解，截至今年9月，已有105名部長級官員被監禁或受到其他形式的懲處，人數超過2025年全年的1.5倍。

據中紀委數據，2026年上半年，已有50名省部級及以上幹部被立案、74人被處分。今年10月召開的中共20屆五中全會，確認開除33名中央委員、候補中央委員黨籍，並對1名候補中央委員作出撤銷黨內職務處分，創下1978年改革開放以來歷屆中央全會確認開除黨籍人數的新高。

巧合的是，中共中央書記處書記、公安部長王小洪，20日在中共中央機關報「人民日報」發表署名文章「強化對黨忠誠教育」，要求進一步強化對中國共產黨忠誠教育，並指目前少數黨員、幹部包括高級幹部仍存在「假忠誠」、「偽忠誠」問題，強調要嚴守政治紀律和政治規矩，淨化黨內政治生態，「絕不當兩面派、兩面人」。

王小洪在文中指出，總書記習近平強調，「黨員領導幹部要把對黨忠誠納入家庭家教家風建設，引導親屬子女堅決聽黨話、跟黨走。」少數黨員、幹部包括高級幹部仍存在「假忠誠」、「偽忠誠」的問題，給黨內政治生態、黨和人民事業造成嚴重危害。要按照以習近平同志為核心的黨中央擘畫的藍圖、指明的方向，破除一切障礙、掃除一切「攔路虎」，做到平常時候看得出來、關鍵時刻站得出來、危難關頭豁得出來，使他們在這一過程中鑄牢對黨忠誠。

左圖為秦城監獄原始結構，右圖上方為新增300多間牢房，左下還包括員工宿舍的改造。（取材自X平台）